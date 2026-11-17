Panamá recibió una señal positiva de los mercados internacionales luego de que Moody’s Ratings mejorara la perspectiva de la deuda soberana del país de negativa a estable y confirmara su calificación de grado de inversión en Baa3. La decisión refleja una reducción significativa del riesgo de deterioro de los indicadores fiscales y de deuda pública, gracias al mejor desempeño económico y a los esfuerzos de consolidación fiscal realizados en los últimos años. Según la agencia calificadora, el crecimiento económico más sólido de lo previsto y el control del gasto público han permitido acercar la deuda del Gobierno a una senda de estabilización. Moody’s indicó que la reforma de pensiones aprobada en 2025 ayudó a reducir presiones fiscales de mediano plazo, mientras que la normalización de las operaciones del Canal de Panamá y los proyectos para fortalecer la seguridad hídrica disminuyen los riesgos asociados a futuras sequías.

La firma también señaló que los acontecimientos relacionados con la mina Cobre Panamá apuntan cada vez más hacia una solución negociada que podría eliminar una fuente importante de incertidumbre fiscal y aportar un impulso adicional al crecimiento económico y a los ingresos estatales. Sin embargo, aclaró que sus proyecciones no contemplan la reanudación de la actividad minera. Moody’s destacó que el déficit del sector público no financiero bajó de 6,2% del PIB en 2024 a 3,7% en 2025 y proyectó que continúe reduciéndose hasta 3,4% en 2026 y 3,0% en 2027. La agencia espera además que la deuda pública se estabilice alrededor del 66% del PIB antes de iniciar una reducción gradual. En cuanto al crecimiento económico, la calificadora prevé una expansión de 5% tanto en 2026 como en 2027, impulsada por actividades de transporte y logística, turismo, inversión y otros servicios orientados al mercado internacional. También resaltó la resiliencia de la economía panameña pese a desafíos recientes como las restricciones operativas en el Canal por la sequía y el cierre de la mina. La agencia subrayó que la recuperación del Canal de Panamá ha fortalecido una de las principales fuentes de ingresos del Estado. En el año fiscal 2026, los ingresos de la vía interoceánica crecieron 16,6% hasta alcanzar 6.600 millones de dólares, favorecidos por un aumento de los tránsitos y del tonelaje movilizado.