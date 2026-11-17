Paola Rincón, pareja sentimental del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue imputada este martes 17 de noviembre por presunto enriquecimiento injustificado, y se le ordenó la medida cautelar de prohibición de salida del país y reporte periódico.

De acuerdo con el Ministerio Público, Rincón habría ayudado a encubrir el presunto enriquecimiento injustificado de Oliva entre 2019 y 2024.

Oliva enfrenta un proceso por enriquecimiento injustificado, por el cual fue imputado en mayo de este año, y está próximo a vencerse el plazo de seis meses establecido para la investigación.