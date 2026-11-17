Paola Rincón, pareja sentimental del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue imputada este martes 17 de noviembre por presunto enriquecimiento injustificado, y se le ordenó la medida cautelar de prohibición de salida del país y reporte periódico.
De acuerdo con el Ministerio Público, Rincón habría ayudado a encubrir el presunto enriquecimiento injustificado de Oliva entre 2019 y 2024.
Oliva enfrenta un proceso por enriquecimiento injustificado, por el cual fue imputado en mayo de este año, y está próximo a vencerse el plazo de seis meses establecido para la investigación.
Según los fiscales, Rincón recibió cientos de transferencias durante el período de cinco años (2019-2024) por más de 100.000 dólares, que habrían ayudado a encubrir un enriquecimiento de más de 900.000 dólares de Oliva.
La defensa de Rincón, liderada por el abogado Carlos Carrillo Villarreal, arguyó que las transferencias fueron propias de una pareja que vive junta, con un hijo menor de edad en común, y que los montos por $100.000 no sobrepasan los ingresos reportados de Oliva, quien devengaba $10.000 mensuales como administrador de la AIG.
Para Carrillo, se trata de una táctica del Ministerio Público para solicitar que se declare la causa compleja y así extender el plazo de investigación contra Oliva.
Con información del periodista Adolfo Berríos.