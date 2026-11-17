La economía panameña acumuló un crecimiento de 6.27% entre enero y septiembre de 2026, impulsada por el dinamismo de actividades como el comercio, el transporte, la industria manufacturera y los hoteles y restaurantes, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Solo en septiembre, la actividad económica registró un crecimiento interanual de 7.76%, superior al 4.73% reportado en el mismo mes de 2025. Por su parte, la tendencia ciclo presentó un incremento interanual de 7.23%.

Los resultados del IMAE muestran que el ritmo de expansión de la economía panameña hasta septiembre supera las proyecciones de crecimiento para el cierre de 2026 formuladas por organismos internacionales y por el propio Gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento de alrededor del 5%; el Banco Mundial calcula una expansión de 4.2%, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento de 4.5%, impulsado por sectores clave como el transporte, las comunicaciones y la actividad portuaria. El Gobierno panameño, por su parte, estima una expansión económica cercana al 5% para este año.

Sin embargo, el crecimiento económico también plantea interrogantes sobre su alcance y su capacidad para generar empleos de calidad.

En declaraciones a Telemetro Canal 13, el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, cuestionó que el crecimiento económico del país, pese a posicionarlo entre las economías de mayor expansión, se concentre principalmente en las actividades vinculadas al Canal de Panamá y al sector logístico.

“Lo que pasa es que el crecimiento económico en Panamá, del cual se habla a nivel internacional en estos momentos, es que es uno de los países que más crece”, señaló. Sin embargo, Gordón advirtió que “ese crecimiento se está dando es alrededor del Canal de Panamá”, particularmente en el sector logístico, que comprende el transporte vinculado al comercio internacional, el Canal, el ferrocarril y las actividades de almacenamiento de la Zona Libre.

Gordón cuestionó que ese dinamismo no se extienda al resto del territorio ni a otros sectores productivos. “Pero más allá de eso no crece la economía en las otras provincias o sectores. Entonces, es un crecimiento que no genera un empleo de gran calidad”, sostuvo.

Por su parte, el economista y financista Raúl Moreira consideró que las estimaciones de crecimiento económico dadas para Panamá “reflejan de forma razonable el comportamiento de la economía panameña en el año 2026”.

Sin embargo, advirtió que, pese a las cifras positivas, las fusiones empresariales, la automatización de los procesos y la concentración de funciones en las empresas continuarán afectando la generación de empleos decentes que necesita el país.