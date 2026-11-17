La economía panameña acumuló un crecimiento de 6.27% entre enero y septiembre de 2026, impulsada por el dinamismo de actividades como el comercio, el transporte, la industria manufacturera y los hoteles y restaurantes, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Solo en septiembre, la actividad económica registró un crecimiento interanual de 7.76%, superior al 4.73% reportado en el mismo mes de 2025. Por su parte, la tendencia ciclo presentó un incremento interanual de 7.23%.
Los resultados del IMAE muestran que el ritmo de expansión de la economía panameña hasta septiembre supera las proyecciones de crecimiento para el cierre de 2026 formuladas por organismos internacionales y por el propio Gobierno.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento de alrededor del 5%; el Banco Mundial calcula una expansión de 4.2%, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento de 4.5%, impulsado por sectores clave como el transporte, las comunicaciones y la actividad portuaria. El Gobierno panameño, por su parte, estima una expansión económica cercana al 5% para este año.
Sin embargo, el crecimiento económico también plantea interrogantes sobre su alcance y su capacidad para generar empleos de calidad.
En declaraciones a Telemetro Canal 13, el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, cuestionó que el crecimiento económico del país, pese a posicionarlo entre las economías de mayor expansión, se concentre principalmente en las actividades vinculadas al Canal de Panamá y al sector logístico.
“Lo que pasa es que el crecimiento económico en Panamá, del cual se habla a nivel internacional en estos momentos, es que es uno de los países que más crece”, señaló. Sin embargo, Gordón advirtió que “ese crecimiento se está dando es alrededor del Canal de Panamá”, particularmente en el sector logístico, que comprende el transporte vinculado al comercio internacional, el Canal, el ferrocarril y las actividades de almacenamiento de la Zona Libre.
Gordón cuestionó que ese dinamismo no se extienda al resto del territorio ni a otros sectores productivos. “Pero más allá de eso no crece la economía en las otras provincias o sectores. Entonces, es un crecimiento que no genera un empleo de gran calidad”, sostuvo.
Por su parte, el economista y financista Raúl Moreira consideró que las estimaciones de crecimiento económico dadas para Panamá “reflejan de forma razonable el comportamiento de la economía panameña en el año 2026”.
Sin embargo, advirtió que, pese a las cifras positivas, las fusiones empresariales, la automatización de los procesos y la concentración de funciones en las empresas continuarán afectando la generación de empleos decentes que necesita el país.
Actividades que impulsan la economía
Según el informe del INEC, el desempeño positivo de la economía durante septiembre estuvo impulsado principalmente por las actividades de comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones; industria manufacturera; hoteles y restaurantes; otras actividades comunitarias de servicios; agropecuario; y electricidad y agua, entre otras.
El comercio mantuvo un buen desempeño tanto en el segmento minorista como en el mayorista. A este resultado también contribuyeron las reexportaciones de bienes desde la Zona Libre de Colón.
Por su parte, la categoría de transporte, almacenamiento y comunicaciones conservó su dinamismo, reflejado principalmente en los ingresos por peajes y las toneladas netas transportadas por los buques a través del Canal de Panamá, el transporte aéreo y el movimiento de contenedores TEU en el Sistema Portuario Nacional.
La intermediación financiera también registró una variación positiva, impulsada por los depósitos externos, la cartera crediticia y otras operaciones bancarias.
A este comportamiento se sumaron las primas de seguros suscritas, con resultados destacados en los segmentos de salud, automóviles, colectivo de vida, vida individual, incendios y multirriesgos, así como accidentes personales.
En tanto, la producción industrial mostró crecimiento, principalmente por la elaboración de bienes alimenticios, entre ellos el procesamiento de carne de pollo, ganado vacuno y porcino, además de algunos productos lácteos. También contribuyó la producción de cerveza, ginebra y otros licores.
Los servicios de hoteles y restaurantes registraron aumentos, favorecidos por el flujo de turistas, que incidió en una mayor ocupación hotelera y en el consumo de alimentos en los establecimientos gastronómicos.
El sector agropecuario mantuvo su dinamismo, atribuido a la cría de aves de corral, ganado vacuno y porcino, así como al cultivo de diversos productos frutícolas, entre ellos el banano destinado a la exportación.
En los servicios de diversión y esparcimiento, el comportamiento también fue favorable, principalmente por los ingresos generados en los juegos de suerte y azar, como las máquinas tragamonedas tipo A y los juegos a través de Internet.
Asimismo, contribuyeron las ventas e ingresos brutos de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).
La categoría de electricidad y agua también presentó resultados positivos, principalmente por la generación de energía térmica y el consumo de electricidad en las áreas comerciales y residenciales.
Sectores que registraron contracciones
No obstante, algunas actividades económicas mostraron resultados negativos durante septiembre.
El sector de la construcción registró una caída debido a la disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos de construcción otorgados (con rezago), así como de la inversión pública en obras de ingeniería civil.
También se reportaron contracciones en la generación de energía hidráulica, la venta de combustible nacional y la producción de bebidas gaseosas.
La actividad pesquera igualmente presentó un comportamiento negativo, especialmente en los rubros de exportación de pescado, filete de pescado y camarón, tanto refrigerados como congelados.