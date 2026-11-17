El funcionario detalló a La Estrella de Panamá la ruta logística y comercial de los cargamentos canadienses:

En conjunto, el país proyecta recibir más de 50,000 árboles de Navidad naturales distribuidos en unos 70 contenedores procedentes de Canadá y Estados Unidos para abastecer la demanda de fin de año, informó Emmeris Quintero , director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA. Según detalló el funcionario, cada contenedor transporta entre 700 y 800 ejemplares que pasan por controles fitosanitarios antes de llegar a los comercios.

Al menos entre 24 y 28 contenedores de árboles de Navidad procedentes de Canadá ya arribaron a puertos panameños y recibieron autorización sanitaria para su distribución comercial, confirmó Luis Manuel Benavides , subdirector de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) .

Puerto de ingreso: Los embarques canadienses entran al país por la terminal portuaria de Manzanillo, en el Atlántico.

Control sanitario: Los contenedores pasan por un proceso de inspección aleatorio; de este lote inicial, los técnicos revisaron físicamente alrededor de 12 unidades antes de liberar la mercancía.

Distribuidores locales: Las cargas autorizadas abastecen a cadenas comerciales como Casa del Jamón (Grupo Gago), Ricamar (Super 99), Super Xtra e Inmobiliaria Don Antonio (Grupo Rey).

Adicionalmente, el país espera la llegada escalonada durante las próximas semanas de unos 20 contenedores provenientes del estado de Oregón, Estados Unidos. A diferencia de los cargamentos canadienses, estos lotes serán liberados de manera inmediata al tocar suelo panameño debido a que ya fueron auditados en origen a finales de octubre por inspectores de Cuarentena Agropecuaria.

Según explicó el subdirector de Cuarentena Agropecuaria, la inspección en Canadá no forman parte de los requisitos obligatorios de importación, por lo que los controles de cuarentena se ejecutan al arribo de los contenedores en los puertos panameños, permitiendo que los primeros lotes ya estén en proceso de distribución.

“En Canadá no se están haciendo inspecciones [de Cuarentena] porque realmente no son una condición que está dentro de los requisitos. Los de Canadá sí llegan a Manzanillo y no tienen que hacer movimiento terrestre; a ellos les es más fácil que la inspección se haga en el puerto”, explicó Benavides.

El funcionario precisó que la auditoría en origen aplicada a las fincas de Oregón tampoco responde a una exigencia normativa del Estado, sino a una solicitud directa de las empresas importadoras para evitar pérdidas comerciales. Los árboles estadounidenses arriban por el Pacífico —a los puertos de PSA (Rodman) y Balboa—, terminales que carecen de infraestructura adecuada para realizar revisiones fitosanitarias.

En años anteriores, los importadores debían trasladar los contenedores por ferrocarril desde el Pacífico hasta Manzanillo, provincia de Colón, para cumplir con la revisión, un movimiento que retrasaba la entrega hasta cuatro días y deterioraba la frescura de los ejemplares. Para evitar esa demora, los empresarios solicitaron y costearon la inspección previa en territorio estadounidense.

Para los cargamentos que sí se revisan en puertos panameños, el protocolo consiste en colocar el contenedor frente a un túnel cerrado con malla sobre una lámina blanca, donde los técnicos sacuden manualmente varios ejemplares para detectar la caída de insectos. Los especímenes recolectados se envían en viales a laboratorios del MIDA y a la Escuela de Postgrado de Entomología de la Universidad de Panamá para su diagnóstico.

“Si no es cuarentenario, se hace un tratamiento leve con algún piretroide que no sea dañino para permitir que los árboles sean comercializados; pero si fuese cuarentenario, definitivamente se devuelve o se destruye el contenedor”, puntualizó Benavides.

Estas acciones de vigilancia se ejecutan bajo el amparo de la Ley 47 del 9 de julio de 1996, cuyos artículos 9, 10 y 56 facultan al MIDA para regular y proteger el patrimonio fitosanitario nacional frente a plagas exóticas como la polilla de los árboles cortados.