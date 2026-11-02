Importación de árboles de Navidad desde Canadá supera cifras de 2025 y alcanza 45 contenedores

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) inició las labores de vigilancia e inspección correspondientes a la temporada de importación de árboles de Navidad 2026, bajo las normativas fijadas por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

El nuevo reporte oficial revela un giro en las proyecciones de abastecimiento. Para esta temporada, Panamá recibirá 45 contenedores con pinos naturales procedentes de Canadá, cifra que supera los 41 contenedores ingresados desde ese origen durante 2025 y que representa un leve incremento en el balance general frente al periodo anterior.

Las autoridades informaron que el proceso de fiscalización ya comenzó en suelo nacional con la revisión fitosanitaria de los primeros cuatro contenedores canadienses que ingresaron al país. La ventana de importación marítima se mantendrá abierta y se extenderá hasta mediados de noviembre, por lo que el total definitivo de embarques podría variar conforme avance el calendario de despacho.

En el caso de los pinos provenientes del estado de Oregón, Estados Unidos, el personal técnico mantiene la verificación de la condición fitosanitaria en sitio, garantizando el cumplimiento de los estándares de entrada antes de su distribución. Inspectores de Sanidad Vegetal ejecutan la verificación de los cargamentos a su llegada a las terminales portuarias para certificar la ausencia de plagas y enfermedades. La entidad confirmó que solo las cargas que superen los controles técnicos obtendrán la autorización correspondiente para su comercialización en el mercado local. ÁRBOLES DE NAVIDAD PANAMÁ 2026

45 contenedores se proyectan desde Canadá para 2026, superando los 41 de 2025.

4 contenedores procedentes de Canadá ya están en suelo panameño bajo inspección.

Mediados de noviembre es el plazo límite para el cierre del periodo de importación.

Doble control: Se verifica en origen para Oregón (EE.UU.) y en puerto a la llegada para todos los embarques.

¿Cuántos árboles de Navidad llegarán a Panamá desde Canadá en 2026?