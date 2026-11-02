De la Espriella ordena reforzar operaciones tras ataques que dejan cinco muertos en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un refuerzo de las operaciones militares y policiales tras los ataques registrados en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, que dejaron al menos cinco muertos, entre ellos una bebé de dos meses y un patrullero de la Policía. En un pronunciamiento difundido en X, el mandatario aseguró que ordenó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos atentados y recuperar el control de las zonas afectadas. “Estos crímenes no quedarán impunes”, afirmó De la Espriella, quien calificó los hechos como ataques “narcoterroristas” contra la población civil y los uniformados.

El presidente sostuvo que el Ejército y la Policía desplegaron sus capacidades para proteger a las comunidades, asegurar los lugares atacados y facilitar las diligencias judiciales. También anunció que continuará los bombardeos contra lo que denominó “objetivos militares legítimos” y las operaciones especiales, mientras su Gobierno avanza en la reactivación de las fumigaciones “conforme a la ley”.

Una bebé entre las víctimas en Planadas

Uno de los ataques más graves ocurrió la noche del domingo 1 de noviembre en Planadas, al sur del departamento de Tolima, donde un vehículo cargado con explosivos estalló en inmediaciones de una base militar.

La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, informó de un balance preliminar de cuatro fallecidos, entre ellos una bebé de dos meses. El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, reportó daños en viviendas y en parte de la infraestructura de un hospital, además de múltiples heridos. Las autoridades no habían identificado públicamente a los responsables de ese atentado en los primeros reportes. En Algeciras, Huila, otro ataque con explosivos causó la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López y dejó heridos entre policías y civiles, según los reportes sobre la jornada de violencia.

Ataques y hostigamientos en Cauca

En su mensaje, De la Espriella también se refirió a los hechos registrados en Balboa, La Sierra y Totoró, en el departamento del Cauca, donde se reportaron explosiones y hostigamientos armados.

En Balboa, una motocicleta cargada con explosivos fue activada cerca del hospital local la noche del domingo. El Ejército atribuyó preliminarmente el atentado a integrantes de la estructura residual Carlos Patiño, vinculada a alias Iván Mordisco. En La Sierra se registró otra explosión en el sector de La Depresión, mientras que en Totoró fue atacada la estación de Policía.