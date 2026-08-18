Terremoto en Colombia deja pérdidas por casi $30 billones, según Abelardo De La Espriella

El terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto dejó una devastación que comienza a dimensionarse no solo por el número de víctimas, sino también por el enorme impacto económico sobre las regiones afectadas. Durante su primera alocución como presidente, Abelardo De la Espriella informó que las pérdidas físicas directas ocasionadas por el desastre se aproximan a los 30 billones de pesos en cinco departamentos del país. La estimación preliminar, elaborada por una firma privada, calcula daños por 24,5 billones de pesos en edificaciones y otros 5,5 billones en infraestructura en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. “Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones lo que se ha presentado por cuenta de este terremoto”, expresó el mandatario. Antes de presentar el balance, De la Espriella guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Una tercera parte del país sufrió afectaciones

El último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señala que la emergencia alcanza a 450 municipios distribuidos en 15 departamentos, lo que representa cerca de una tercera parte del territorio colombiano. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades contabilizaban 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Además, más de 120.328 familias habían sido registradas como damnificadas. La destrucción también golpeó severamente el patrimonio habitacional y los servicios esenciales. Al menos 26.945 viviendas quedaron destruidas, mientras que otras 127.557 presentan diferentes niveles de daños. El movimiento sísmico afectó igualmente 285 centros de salud y más de 2.838 establecimientos educativos, junto con centenares de carreteras, puentes y otras estructuras indispensables para la movilidad y la atención de las comunidades.

Gobierno activa el Plan Milagro de Reconstrucción

Ante la magnitud de la emergencia, De la Espriella encargó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la ejecución del Plan Milagro de Reconstrucción, una estrategia que pretende coordinar esfuerzos entre el Gobierno Nacional, constructoras, bancos, aseguradoras, gobernadores y alcaldes. El presidente exhortó a las empresas constructoras a renunciar a sus utilidades en los proyectos destinados a recuperar las zonas golpeadas. También solicitó al sector financiero reducir las tasas de interés para que las familias puedan reparar sus hogares o adquirir nuevas viviendas. “Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción, a trabajar unidos por Colombia, codo a codo, con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas”, manifestó. Durante el fin de semana, el mandatario sostuvo conversaciones con dirigentes empresariales que se comprometieron a entregar donaciones superiores a los 250.000 millones de pesos. De la Espriella reiteró, además, que decretará el estado de emergencia económica y creará el Fondo Milagro, mecanismo desde el cual se administrará y estructurará la recuperación de las regiones afectadas. Para su funcionamiento, el Ejecutivo tomará como referencia el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado después del terremoto que golpeó esa zona, con el objetivo de reproducir sus resultados positivos y evitar las fallas registradas durante aquel proceso.

Advertencia contra la corrupción