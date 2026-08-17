Nuevo sismo de magnitud 2,9 sacude Chocó una semana después del terremoto de 7,4

La tierra volvió a moverse este lunes 17 de agosto en Colombia, cuando las regiones más golpeadas por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto todavía enfrentan una compleja emergencia y comienzan a dar sus primeros pasos hacia la reconstrucción. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un nuevo sismo de magnitud 2,9, registrado a las 9:37 a. m. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de Sipí, departamento de Chocó, y presentó una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros. El evento ocurrió exactamente una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que estremeció el occidente colombiano y dejó graves consecuencias en Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Continúan los operativos de emergencia

Las autoridades colombianas mantienen desplegados los equipos de atención, asistencia humanitaria y evaluación de daños en las comunidades afectadas. Cientos de familias todavía enfrentan las consecuencias del desastre, mientras se revisa el estado de viviendas, carreteras, servicios básicos y otras estructuras esenciales. Durante los últimos siete días, las labores se han concentrado en identificar las necesidades más urgentes de la población, atender a los damnificados y determinar el alcance de los daños provocados por el terremoto. El nuevo movimiento registrado en Sipí vuelve a generar preocupación entre los habitantes de una región que continúa en alerta y donde persiste el temor ante la posibilidad de nuevos eventos sísmicos.

Comienza el desafío de la reconstrucción