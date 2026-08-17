Nuevo sismo de magnitud 2,9 sacude Chocó una semana después del terremoto de 7,4

La tierra volvió a moverse este lunes 17 de agosto en Colombia, cuando las regiones más golpeadas por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto todavía enfrentan una compleja emergencia y comienzan a dar sus primeros pasos hacia la reconstrucción.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un nuevo sismo de magnitud 2,9, registrado a las 9:37 a. m. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de Sipí, departamento de Chocó, y presentó una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros.
El evento ocurrió exactamente una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que estremeció el occidente colombiano y dejó graves consecuencias en Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.
Las autoridades colombianas mantienen desplegados los equipos de atención, asistencia humanitaria y evaluación de daños en las comunidades afectadas. Cientos de familias todavía enfrentan las consecuencias del desastre, mientras se revisa el estado de viviendas, carreteras, servicios básicos y otras estructuras esenciales.
Durante los últimos siete días, las labores se han concentrado en identificar las necesidades más urgentes de la población, atender a los damnificados y determinar el alcance de los daños provocados por el terremoto.
El nuevo movimiento registrado en Sipí vuelve a generar preocupación entre los habitantes de una región que continúa en alerta y donde persiste el temor ante la posibilidad de nuevos eventos sísmicos.
Paralelamente a la atención de la emergencia, los territorios más golpeados comienzan a avanzar hacia una etapa de recuperación que podría extenderse durante los próximos meses.
Entre los principales desafíos se encuentran restablecer las condiciones de vida de las comunidades, reparar la infraestructura afectada y garantizar que las familias damnificadas puedan regresar a espacios seguros.
Las autoridades continuarán vigilando la actividad sísmica y evaluando las afectaciones, mientras Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca intentan recuperarse del impacto de uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados recientemente en Colombia.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
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