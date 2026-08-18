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Feria de empleo ofrecerá 4 mil oportunidades en septiembre, anuncia Mayer Mizrachi

El Alcalde Mayer Mizrachi anuncia feria de empleo con 4 mil oportunidades para septiembre
El Alcalde Mayer Mizrachi anuncia feria de empleo con 4 mil oportunidades para septiembre Alcaldía de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/08/2026 10:59
Más de 60 empresas ofrecerán unas 4 mil plazas de empleo durante una feria anunciada por el alcalde Mayer Mizrachi.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, que el próximo 15 de septiembre se realizará una nueva feria de empleo en la que participarán más de 60 empresas, con una oferta estimada de 4 mil plazas de trabajo.

A través de su cuenta de X, invitó a las personas interesadas a preparar sus hojas de vida para participar en esta jornada.

“Preparen sus hojas de vida que septiembre 15 es la próxima feria de empleo con más de 60 empresas y 4k plazas estimadas”, escribió Mizrachi.

La actividad busca facilitar el encuentro entre personas que se encuentran en búsqueda de empleo y empresas que mantienen vacantes disponibles en distintos sectores.

De acuerdo con el anuncio, en los próximos días se ofrecerán más detalles sobre el lugar, el horario y las empresas que participarán en la feria.

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