Empresas se unen a Empleos 2.0 para impulsar feria de contrataciones

Más de 50 empresas se han registrado para participar de Empleos 2.0, un evento que impulsa la Alcaldía de Panamá para ofrecer oportunidades laborales a los panameños.

Empleos 2.0 se realizará el sabado 6 de septiembre en el Panama Convention Center de Amador. Se espera que en la actividad se llenen unas 7.000 vacantes .

El alcalde Mayer Mizrachi informó que Empleos 2.0 es una herramienta para que las empresas conecten con el recurso humano sin costo.

Destacó que las ventajas que ofrece Empleos 2.0 a las empresas que han decidido ser parte del evento será diversas porque genera activación económica y la creación de nuevas y mejores oportunidades para jovenes profesionales en el campo laboral.

“Tú sabes lo que cuesta participar en un evento así, para ti es gratis”, dijo el alcalde en sus redes sociales.

Empleos 2.0 estará capacitando y fortaleciendo las hojas de vida de los que se registran. “Si tu empresa tiene vacantes aprovecha”, afirmo el alcalde.