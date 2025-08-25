Empresas se unen a Empleos 2.0 para impulsar feria de contrataciones

Más de 50 empresas se han registrado para participar de <b>Empleos 2.0</b>, un evento que impulsa la<b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama"> Alcaldía de Panamá</a></b> para ofrecer oportunidades laborales a los panameños. <b>Empleos 2.0</b> se realizará el sabado 6 de septiembre en el <b>Panama Convention Center de Amador.</b> Se espera que en la actividad se llenen unas <b>7.000 vacantes</b> .<b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">El alcalde Mayer Mizrachi</a></b> informó que <b>Empleos 2.0</b> es una herramienta para que las empresas conecten con el recurso humano sin costo. Destacó que las ventajas que ofrece <b>Empleos 2.0</b> a las empresas que han decidido ser parte del evento será diversas porque genera activación económica y la creación de nuevas y mejores oportunidades para jovenes profesionales en el campo laboral. <i>'Tú sabes lo que cuesta participar en un evento así, para ti es gratis'</i>, dijo el <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">alcalde </a></b>en sus redes sociales.Empleos 2.0 estará capacitando y fortaleciendo las hojas de vida de los que se registran. <i>'Si tu empresa tiene vacantes aprovecha'</i>, afirmo el <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">alcalde. </a></b>