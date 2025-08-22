Empleo 2.0: Todos los detalles de la próxima feria de empleo que organiza Mayer Mizrachi

“¿Estas ready para tu navidad? porque viene Empleo 2.0 en el Panama Convention Center. Más grande, más empresas y más contrataciones. Sí señores, estamos garantizando las contrataciones porque las empresas necesitan su personal para esta navidad y necesitan contratarlos desde ya”, comienza un video colgado en las redes sociales de la Alcaldía de Panamá, en el que el alcalde Mayer Mizrachi invita a los ciudadanos a una feria de empleo.

La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre. Participarán más de 100 empresas que estarán ofreciendo 7,000 plazas de trabajo, de manera presencial.

“Más de 7000 plazas de trabajo garantizadas y se siguen sumando más. Van a haber dos tandas en la mañana y en la tarde vas a tener tu tiempo, como la vez pasada. De esta manera tendrás una experiencia digna para conseguir esa oportunidad que has estado buscando”, afirmó Mizrachi.

En una entrevista que está publicada también en redes sociales, el alcalde detalló que la fecha estaba pautada para el 20 de septiembre. Pero, tomando en cuenta la realización de los Premios Juventud, la fecha se movió para el 6 de septiembre. De esta forma, se podrán ofrecer trabajos temporales para el evento.