Mizrachi: ‘Se registraron 30 mil personas’ para la Feria de Empleo 2.0

La Feria de Empleo 2.0, realizada este sábado en la ciudad de Panamá, según aseguró el alcalde <a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a> destaca por su mayor tamaño, mejor organización y enfoque en lograr contrataciones de manera digna.<i>'Esta vez la feria es más grande, está mejor coordinada y los resultados serán más efectivos. El objetivo es generar empleos de manera digna'</i>, señaló Mizrachi, quien resaltó las mejoras logísticas del evento. <b>Los asistentes disfrutan de un espacio con aire acondicionado</b>, bien distribuido y con horarios asignados para cada persona, evitando las aglomeraciones que solían dificultar la experiencia.El alcalde atribuyó el éxito de la organización a la colaboración con el gobierno del presidente <b>José Raúl Mulino</b> y al trabajo conjunto con el <b>Mitradel </b>y otras instituciones. <i>'El secreto ha sido la coordinación con el sector público, en especial con el Ministerio de Trabajo, que está presente con su propio stand, y con la empresa privada, acelerando el proceso para que las contrataciones sean efectivas y garantizadas',</i> explicó.El evento también cuenta con la participación del Ministerio de Salud (Minsa), que ofrece a los asistentes la posibilidad de tramitar su carné de salud en el lugar, <b>requisito esencial para quienes buscan empleo</b> en la industria alimentaria. Esto evita largas filas y gastos adicionales en transporte, permitiendo que los interesados obtengan el documento de inmediato.Mizrachi enfatizó que la colaboración entre el sector público y <b>la empresa privada impulsa la economía</b> y amplía las oportunidades de empleo en todo el país. <i>'Las oportunidades están ahí y, si nos organizamos, ese impulso económico llega a toda la sociedad'</i>, afirmó.El componente tecnológico también ha sido clave: <b>alrededor de 30 mil personas se registraron en línea</b>, completando sus currículos digitales, lo que permite conectar a los postulantes con vacantes que antes no estaban vinculadas con el <b>Ministerio de Trabajo</b>. <i>'Hoy podemos ofrecer puestos a personas que quizá no buscaban en una empresa específica, pero que tienen las competencias necesarias. Este avance tecnológico amplifica las oportunidades para que más panameños consigan un empleo digno',</i> concluyó Mizrachi.