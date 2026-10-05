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Información útil

Clima en Panamá: Pronóstico del tiempo para este lunes 5 de octubre

La vaguada monzónica y la salida de la onda tropical 50 mantendrán lluvias, tormentas y ráfagas de viento en gran parte del país
La vaguada monzónica y la salida de la onda tropical 50 mantendrán lluvias, tormentas y ráfagas de viento en gran parte del país Pixabay
Por
Flor Isaela Navarro
  • 05/10/2026 06:44

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este lunes 5 de octubre la ocurrencia de aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento sobre el país debido a la presencia de la vaguada monzónica al sur del istmo y la salida de la onda tropical número 50 de la temporada, según el reporte oficial emitido por la entidad.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana prevalecerán cielos de parciales a nublados con lluvias aisladas sobre sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y la costa norte de Veraguas.

Siguiendo del lado caribeño, hacia la tarde y noche se espera un incremento en la cobertura nubosa con lluvias intermitentes y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica en Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la región del Pacífico, las primeras horas de la jornada registran aguaceros aislados sobre zonas costeras y áreas de cordillera en las provincias de Chiriquí, Panamá Este y Darién.

Para la tarde y noche se proyectan episodios nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además del Golfo, Darién, sur de Azuero, sur de Veraguas y Chiriquí.

Temperaturas, vientos y condiciones marítimas

En cuanto a los parámetros térmicos, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13°C y 22°C en sectores montañosos, mientras que los valores máximos alcanzarán entre los 30°C y 34°C en las áreas bajas del país.

Esto irá acompañado por vientos en el Caribe del sureste a 5 km/h en la mañana que cambiarán al noroeste entre 7 y 9 km/h en la tarde, mientras que en el Pacífico soplarán del norte a velocidad de 9 a 13 km/h antes de girar al sur-suroeste de 9 a 11 km/h.

Por su parte, las condiciones marítimas se mantendrán favorables para la navegación en ambas costas con olas cercanas a los 0.61 metros de altura, al tiempo que los índices de radiación ultravioleta registrarán niveles entre altos y extremos durante la tarde.

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