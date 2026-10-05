Caso Pandora: Capturan a Arnold Salgado exejecutivo de BAC Panamá

El exdirector de finanzas de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano fue aprehendido este lunes 5 de octubre por su presunta vinculación a la red investigada en el denominado caso Pandora en una residencia ubicada en Condado del Rey durante un operativo efectuado por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación, junto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

La captura del exejecutivo bancario, que según su página de LinkedIn estuvo vinculado hasta septiembre de este año al banco, surge tras ser señalado por presuntamente autorizar el pago de créditos fiscales a través de una entidad bancaria a cambio de beneficios económicos dentro de una trama que alteraba cuentas en el sistema tributario E-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) .

Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades recabaron equipos tecnológicos y documentación diversa que formarán parte de los elementos de convicción dentro de la causa penal.

Asimismo, el aprehendido será conducido ante un Tribunal de Garantías en las próximas horas para el desarrollo de la audiencia de control de garantías, en la cual la fiscalía formalizará la imputación de cargos por los presuntos delitos de corrupción privada y delincuencia organizada.

Por ahora, La Estrella de Panamá contactó a BAC Panamá quienes indicaron que estarán emitiendo un comunicado.