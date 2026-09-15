Juez ordena detención provisional de Efraín Chérigo por caso de créditos fiscales

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de Efraín Chérigo, uno de los presuntos socios y contador de Luis Gaitán, durante una audiencia realizada la mañana de este martes 15 de septiembre.

Chérigo y Gaitán figuraban en la lista de las personas más buscadas por la Policía Nacional debido a una investigación relacionada con presuntas transacciones en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

El expediente investiga un supuesto mecanismo mediante el cual se habrían obtenido y colocado de manera irregular créditos fiscales registrados en el sistema e-Tax 2.0.

Durante la audiencia, el juez imputó a Chérigo por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsedad de documento.

El juez de garantías, tras evaluar los elementos presentados durante la audiencia, ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Gaitán, quien también es investigado por su presunta vinculación con la operación Pandora, fue aprehendido durante el pasado fin de semana en el marco de la operación Espejismo.

En una audiencia realizada el 13 de septiembre, una jueza de garantías legalizó su aprehensión y le imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad de documentos.

La jueza estableció además una fianza de $800 mil como medida para evitar su ingreso a prisión.

La operación Espejismo mantiene una línea de investigación relacionada con la operación Pandora, desarrollada en julio pasado. Ambas investigaciones avanzan de manera paralela.