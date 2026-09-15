Padres de familia hacen largas esperas por tarjetas del IFARHU en Los Andes

La entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros correspondientes al Pase-U continuó este martes 15 de septiembre en Los Andes Mall, donde padres de familia acudieron nuevamente para retirar el beneficio gestionado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La jornada comenzó desde la noche del domingo, cuando varios acudientes llegaron con anticipación al centro comercial con el objetivo de ser atendidos durante los primeros turnos. La alta asistencia marcó el inicio del proceso este lunes 14 de septiembre, generando una importante concentración de personas en los alrededores del establecimiento.

Para este martes, aunque continuó la llegada de acudientes, algunos de los asistentes señalaron que el proceso se desarrolló de manera más ordenada y rápida en comparación con la primera jornada.