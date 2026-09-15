Padres de familia hacen largas esperas por tarjetas del IFARHU en Los Andes

La entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros correspondientes al Pase-U continuó este martes 15 de septiembre en Los Andes Mall, donde padres de familia acudieron nuevamente para retirar el beneficio gestionado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
La jornada comenzó desde la noche del domingo, cuando varios acudientes llegaron con anticipación al centro comercial con el objetivo de ser atendidos durante los primeros turnos. La alta asistencia marcó el inicio del proceso este lunes 14 de septiembre, generando una importante concentración de personas en los alrededores del establecimiento.
Para este martes, aunque continuó la llegada de acudientes, algunos de los asistentes señalaron que el proceso se desarrolló de manera más ordenada y rápida en comparación con la primera jornada.
Según el cronograma establecido por el IFARHU, en San Miguelito la entrega se desarrollará del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre.
Durante esta jornada están contemplados 30,040 acudientes y 41,249 beneficiarios, con un desembolso de B/.4,476,240.00.
Posteriormente, el proceso continuará en Panamá Norte, donde la entrega de las tarjetas se realizará del jueves 17 al sábado 19 de septiembre.
En esta región serán atendidos 29,546 acudientes y 41,592 beneficiarios, con un desembolso total de B/.4,540,050.00.
El proceso forma parte del cronograma de entrega establecido por el IFARHU para que los acudientes puedan recibir las tarjetas destinadas a los beneficiarios de los programas correspondientes.
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