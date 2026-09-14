Conozca cómo funcionarán los pagos del PASE-U con las nuevas tarjetas y qué artículos se puede comprar

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, confirmó que el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente a 2026 está previsto para el mes de octubre. Durante una entrevista en TVN Noticias, Godoy explicó que el calendario de pagos contempla tres desembolsos durante el año y que el próximo pago del PASE-U se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. “El PASE-U va a ser a partir de octubre, porque es de acuerdo al cronograma”, señaló el director del IFARHU. Godoy detalló que el programa contempla tres pagos al año, aunque reconoció que el proceso puede experimentar retrasos debido, entre otros factores, a problemas con la información de los estudiantes.

El director del IFARHU también se refirió al proceso de modernización de los pagos mediante tarjetas, mecanismo que busca sustituir progresivamente el sistema de cheques y facilitar la entrega de los beneficios. Según explicó, hasta la fecha se han entregado más de 268,000 tarjetas, mientras que aproximadamente 468,000 jóvenes han recibido el beneficio. “Prácticamente es un proceso mucho más amigable que con el tema de los cheques”, afirmó Godoy. El funcionario explicó que el nuevo sistema pretende reducir inconvenientes relacionados con errores en nombres, números de cédula y cheques que no eran retirados por los beneficiarios. Godoy agregó que la tarjeta permite tener mayor control sobre el uso de los fondos y conocer en qué se están gastando los recursos.

¿En qué se puede utilizar la tarjeta?