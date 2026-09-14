Conozca cómo funcionarán los pagos del PASE-U con las nuevas tarjetas y qué artículos se puede comprar

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, confirmó que el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente a 2026 está previsto para el mes de octubre.
Durante una entrevista en TVN Noticias, Godoy explicó que el calendario de pagos contempla tres desembolsos durante el año y que el próximo pago del PASE-U se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
“El PASE-U va a ser a partir de octubre, porque es de acuerdo al cronograma”, señaló el director del IFARHU.
Godoy detalló que el programa contempla tres pagos al año, aunque reconoció que el proceso puede experimentar retrasos debido, entre otros factores, a problemas con la información de los estudiantes.
El director del IFARHU también se refirió al proceso de modernización de los pagos mediante tarjetas, mecanismo que busca sustituir progresivamente el sistema de cheques y facilitar la entrega de los beneficios.
Según explicó, hasta la fecha se han entregado más de 268,000 tarjetas, mientras que aproximadamente 468,000 jóvenes han recibido el beneficio.
“Prácticamente es un proceso mucho más amigable que con el tema de los cheques”, afirmó Godoy.
El funcionario explicó que el nuevo sistema pretende reducir inconvenientes relacionados con errores en nombres, números de cédula y cheques que no eran retirados por los beneficiarios.
Godoy agregó que la tarjeta permite tener mayor control sobre el uso de los fondos y conocer en qué se están gastando los recursos.
De acuerdo con el director del IFARHU, los fondos pueden utilizarse para productos relacionados con las necesidades de los estudiantes, entre ellos alimentos, medicamentos, artículos de aseo, uniformes y calzado.
También aclaró que no existe actualmente un límite de precio establecido para la compra de zapatos o zapatillas, aunque hizo un llamado a los acudientes a utilizar los recursos de manera responsable.
“Al momento no hemos establecido un tope, pero lo que nosotros acudimos a los padres es que sean racionales”, manifestó.
Como ejemplo, señaló que los beneficiarios no deberían destinar una cantidad excesiva del dinero a un solo artículo.
Entre los productos que no pueden adquirirse con la tarjeta mencionó licor, cigarrillos, materiales de combustión y electrodomésticos. También explicó que el IFARHU ha identificado situaciones en las que algunos comercios intentan convertir el beneficio en efectivo.
Durante la entrevista, el director del IFARHU informó además sobre los desembolsos correspondientes a las becas de excelencia.
Según explicó, existen cerca de 178,000 estudiantes que reciben este beneficio, de los cuales aproximadamente 140,000 ya habían recibido el PASE-U.
El funcionario indicó que los desembolsos correspondientes a los periodos de abril y julio de 2026 comenzaron la semana anterior y que durante esta semana continuarían en otras provincias.
Godoy también destacó que el nuevo mecanismo permitirá centralizar los pagos cuando el mismo acudiente esté registrado para varios hijos.
“Si usted es el acudiente y tiene más de un hijo, todos los pagos van a ser en esa misma tarjeta”, explicó.
Sin embargo, cuando los beneficiarios tienen acudientes diferentes registrados para distintos programas, será necesario utilizar tarjetas separadas.
El director del IFARHU sostuvo que la modernización busca agilizar el proceso de pago y mejorar la trazabilidad de los recursos destinados a los estudiantes.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...