China rechaza el ‘alarmismo’ sobre la inteligencia artificial en medio de tensión con Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó los señalamientos sobre que una posible ventaja del país en inteligencia artificial (IA) pueda representar riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El pronunciamiento fue difundido este lunes 14 de septiembre por el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, quien sostuvo que la inteligencia artificial es una tecnología con un impacto significativo en el futuro de la humanidad.
“China considera que el mundo necesita una IA abierta e inclusiva, para el bien y para todos”, señaló el portavoz, de acuerdo con el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Guo cuestionó lo que calificó como una narrativa basada en el temor y advirtió que la confrontación y la competencia entre países podrían obstaculizar los esfuerzos para establecer una adecuada gobernanza global de la inteligencia artificial.
“La generación de miedo, la confrontación y la competencia viciosa obstaculizarían los esfuerzos hacia una sólida gobernanza mundial de la IA”, afirmó.
La respuesta de Pekín se produce en momentos en que la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos. Bloomberg Línea informó que varios ejecutivos de empresas estadounidenses del sector han respaldado llamados para moderar el desarrollo de modelos de IA cada vez más avanzados, ante preocupaciones relacionadas con su seguridad.
Entre ellos está Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien pidió a las compañías reducir el ritmo de desarrollo de las capacidades de estos sistemas y planteó mayores controles. El CEO de OpenAI, Sam Altman, también respaldó la posibilidad de que evaluadores independientes tengan mayor acceso a los modelos para revisar sus riesgos.
El debate también ha adquirido una dimensión geopolítica. Amodei ha advertido que una eventual ventaja de China en inteligencia artificial podría tener consecuencias que vayan más allá de la competencia económica y afectar la seguridad de Estados Unidos y otros países.
Pekín, sin embargo, considera que las preocupaciones de seguridad podrían ser utilizadas por Washington para justificar nuevas restricciones tecnológicas contra China.
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