China rechaza el ‘alarmismo’ sobre la inteligencia artificial en medio de tensión con Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó los señalamientos sobre que una posible ventaja del país en inteligencia artificial (IA) pueda representar riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El pronunciamiento fue difundido este lunes 14 de septiembre por el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, quien sostuvo que la inteligencia artificial es una tecnología con un impacto significativo en el futuro de la humanidad.

“China considera que el mundo necesita una IA abierta e inclusiva, para el bien y para todos”, señaló el portavoz, de acuerdo con el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Guo cuestionó lo que calificó como una narrativa basada en el temor y advirtió que la confrontación y la competencia entre países podrían obstaculizar los esfuerzos para establecer una adecuada gobernanza global de la inteligencia artificial.

“La generación de miedo, la confrontación y la competencia viciosa obstaculizarían los esfuerzos hacia una sólida gobernanza mundial de la IA”, afirmó.