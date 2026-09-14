Meduca suspende clases en 16 colegios de Colón por afectaciones del mal tiempo

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases este lunes 14 de septiembre de 2026 en 16 centros educativos oficiales ubicados en el casco de Colón y el corregimiento de Cristóbal, debido a las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias y el mal tiempo.
La medida, coordinada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Gobernación de la provincia de Colón, también incluye a los colegios particulares situados en estas áreas.
De acuerdo con el Meduca, las condiciones climáticas han ocasionado la caída de árboles, desprendimientos de techos y daños en zonas de acceso a los planteles, lo que representa un riesgo para el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La disposición abarca 12 colegios oficiales ubicados en los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur:
Escuela Carlos Clement, Escuela Pablo Arosemena, Escuela Juan Antonio Henríquez, República del Uruguay, José Guardia Vega, Instituto Rufo Garay, En Busca de un Mañana, Enrique Genzier, Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), San Vicente de Paúl, Porfirio Meléndez y República de Bolivia.
También se incluyen cuatro centros educativos oficiales del corregimiento de Cristóbal:
Simón Urbina, Abel Bravo, Escuela Sudáfrica y Cristóbal Colón.
El Ministerio de Educación explicó que la suspensión responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención ante las condiciones actuales.
La institución informó que continuará monitoreando la situación junto con el COE y las autoridades para proteger a la comunidad educativa y evaluar la evolución de las condiciones climáticas.
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