Meduca suspende clases en 16 colegios de Colón por afectaciones del mal tiempo

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases este lunes 14 de septiembre de 2026 en 16 centros educativos oficiales ubicados en el casco de Colón y el corregimiento de Cristóbal, debido a las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias y el mal tiempo.

La medida, coordinada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Gobernación de la provincia de Colón, también incluye a los colegios particulares situados en estas áreas.

De acuerdo con el Meduca, las condiciones climáticas han ocasionado la caída de árboles, desprendimientos de techos y daños en zonas de acceso a los planteles, lo que representa un riesgo para el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo.