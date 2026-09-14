Asesinan en México a estudiante española que estaba de intercambio

La estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, fue asesinada durante el pasado fin de semana en la ciudad de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, donde participaba en un programa de intercambio académico.

Según información proporcionada por El Mundo, la joven, originaria de Santa Brígida, en Gran Canaria, cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. En agosto viajó a México para continuar su formación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Según publicó El Mundo, Tacoronte Aguilera se encontraba el sábado en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Las primeras investigaciones señalan que la estudiante había sido víctima de una agresión con arma blanca. De acuerdo con información recogida por la agencia AFP, la Casa de la Cultura reportó que se habría tratado de un supuesto robo con violencia.

La Fiscalía General del Estado de Morelos, sin embargo, activó el protocolo de feminicidio para investigar la muerte violenta de la joven.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el asesinato y aseguró que las instituciones trabajan de manera coordinada para esclarecer el caso.

La muerte de la estudiante generó conmoción en la Universidad de Granada, que condenó el crimen y convocó a un minuto de silencio en su memoria, según El Mundo.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos manifestó su indignación por el asesinato y pidió a la Fiscalía una investigación exhaustiva, con perspectiva de género, para esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede impune.