Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 14 de septiembre

La jornada de este lunes 14 de septiembre estará marcada por condiciones lluviosas en distintas regiones del país, con aguaceros y tormentas eléctricas de variada intensidad, de acuerdo con la actualización del pronóstico emitida por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe se esperan lluvias intermitentes desde horas de la madrugada, acompañadas de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente entre Colón y Bocas del Toro. Durante la mañana, las precipitaciones aumentarán en gran parte de esta región, con mayor intensidad desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas.

Para la tarde, los aguaceros y tormentas más fuertes se concentrarán entre Colón y la comarca Ngäbe-Buglé. Mientras que durante la noche se prevé un nuevo incremento de las lluvias y tormentas entre Bocas del Toro y el norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico también se anticipan lluvias. Durante la mañana podrían registrarse precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento sobre la bahía y el Golfo de Panamá, con posibilidad de extenderse hacia Panamá Este.

Durante la tarde, el desarrollo de aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes podría presentarse en sectores de Chiriquí, Veraguas, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, Azuero, Coclé, Panamá Oeste y puntos de la región metropolitana.

En horas de la noche, las lluvias y tormentas persistirán principalmente en Chiriquí y Veraguas, mientras que se esperan lluvias intermitentes en Azuero, el Golfo de Panamá y el oriente de Darién.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 °C y 25 °C en ambas vertientes. En las zonas montañosas y la Cordillera Central podrían descender hasta entre 16 °C y 23 °C. Las temperaturas máximas estarán entre 27 °C y 28 °C en el Caribe y entre 27 °C y 31 °C en el Pacífico.

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones y normas establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).