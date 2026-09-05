Ifarhu entrega tarjetas Pase-U en Chiriquí: conoce las fechas y requisitos

La entrega de tarjetas correspondientes al Pase-U comenzará este lunes 7 de septiembre en la provincia de Chiriquí, como parte de una jornada organizada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu),y la Caja de Ahorros.
Para esta fase se contempla un desembolso de B/.9.7 millones, con el que se beneficiará a más de 87 mil estudiantes de diferentes distritos.
El cronograma arrancará en Barú, donde se distribuirán 7,287 tarjetas el lunes. Luego, el proceso continuará en Bugaba, los días 8 y 9 de septiembre, y finalizará en David, del 10 al 12 de septiembre.
Las entregas se realizarán de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Los acudientes deberán consultar previamente el calendario y los puntos habilitados por el IFARHU para conocer el lugar que les corresponde.
Para recibir la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad vigente. También será válido el documento que certifique que la identificación se encuentra en proceso de renovación ante el Tribunal Electoral.
Otro de los requisitos es tener instalada y validada la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, herramienta que forma parte del proceso para acceder al beneficio.
Las autoridades aclararon que no se permitirá el retiro mediante cartas o notas de autorización, debido a que la entrega implica un procedimiento bancario que exige comprobar directamente la identidad del acudiente autorizado.
Asimismo, el IFARHU indicó que no es necesario llevar al estudiante al punto de entrega. Tampoco se requiere la presencia de otros acompañantes, salvo en aquellos casos en los que el acudiente necesite asistencia para movilizarse.
Con este cronograma, las autoridades buscan organizar la entrega de las tarjetas y facilitar el acceso de las familias chiricanas al beneficio correspondiente al PASE-U.
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