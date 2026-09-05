Ifarhu entrega tarjetas Pase-U en Chiriquí: conoce las fechas y requisitos

La entrega de tarjetas correspondientes al Pase-U comenzará este lunes 7 de septiembre en la provincia de Chiriquí, como parte de una jornada organizada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu),y la Caja de Ahorros.

Para esta fase se contempla un desembolso de B/.9.7 millones, con el que se beneficiará a más de 87 mil estudiantes de diferentes distritos.

El cronograma arrancará en Barú, donde se distribuirán 7,287 tarjetas el lunes. Luego, el proceso continuará en Bugaba, los días 8 y 9 de septiembre, y finalizará en David, del 10 al 12 de septiembre.

Las entregas se realizarán de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Los acudientes deberán consultar previamente el calendario y los puntos habilitados por el IFARHU para conocer el lugar que les corresponde.