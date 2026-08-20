Pase-U: Arraiján, Darién y Tortí ya tienen fechas para la entrega de tarjetas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en coordinación con la Caja de Ahorros, iniciará el próximo 24 de agosto una nueva jornada de entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U).
En esta fase se distribuirán 43,519 tarjetas, que permitirán a 64,387 estudiantes acceder al beneficio, con una inversión aproximada de B/.6.9 millones.
La entrega se realizará de manera escalonada en distintos sectores del país. En Arraiján, se distribuirán 34,056 tarjetas para beneficiar a 49,203 estudiantes entre el 24 y el 29 de agosto.
En Darién, la jornada se desarrollará del 25 al 27 de agosto, con la entrega de 5,896 tarjetas correspondientes a 9,433 estudiantes y un desembolso superior a B/.1 millón.
Mientras que en Tortí, se entregarán 3,567 tarjetas para 5,751 estudiantes durante los días 28 y 29 de agosto.
Para conocer el cronograma completo accede a la página oficial del Ifarhu.
Para retirar la tarjeta, el representante legal registrado del estudiante deberá presentar su cédula vigente. La institución aclaró que no se aceptarán documentos vencidos ni autorizaciones de terceros, ya que el trámite debe ser realizado exclusivamente por el representante legal.
Además, se recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y completar el proceso de registro, con el objetivo de agilizar la validación y facilitar el acceso al beneficio.
Con esta jornada, el Ifarhu y la Caja de Ahorros continúan con la implementación del nuevo mecanismo de pago del Pase-U, buscando garantizar una entrega ordenada, segura y oportuna del beneficio a los estudiantes y sus familias.
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