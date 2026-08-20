PSG, Arsenal, Inter y Bayern, los rivales a batir esta temporada

Una semana después del inicio de LaLiga EA Sports española, las ligas inglesa, italiana y francesa comienzan desde este viernes con el Arsenal, el Inter y el París Saint-Germain como rivales a batir, respectivamente; igual que el Bayern Múnich en Alemania, donde disputa la Supercopa este sábado antes de iniciar la Bundesliga.

La ‘Premier’ prueba al Arsenal de Mikel Arteta. Campeón de la liga inglesa 22 años después, ahora debe defender su cima. Es el reto que asume el entrenador español, también finalista de la Liga de Campeones en la pasada temporada.

Su ambición es máxima, irrenunciable, reforzado aún más en el mercado de verano: ha pagado 88 millones de euros por el centrocampista brasileño Bruno Guimaraes más 40 por el extremo Christos Tziolis. El año pasado gastó casi 300 millones de euros.

Es un nuevo ciclo, a la vez, en el Manchester City, que se reinicia sin Pep Guardiola, entrega el mando a Enzo Maresca y mantiene la suma exigencia.

La goleada encajada con el Arsenal en la Community Shield (3-0) es un aviso inicial para el conjunto celeste, que tampoco tiene ya a Rodri Hernández ni a Bernardo Silva, historia absoluta de los últimos éxitos, pero cuya nómina de futbolistas e inversión no admite nada más que lo máximo. Llega a toda presión.

El Manchester United sube sus aspiraciones. La llegada de Michael Carrick la temporada pasada fue un impulso. Su propia leyenda es la que debe recuperar el club de Old Trafford, a la deriva durante varios años hasta que encontró en él al técnico que debe llevarlo a la altura de su historia. Los Diablos Rojos no ganan la Premier desde 2013. Demasiado tiempo. Youri Tielemans y Andrey Santos son sus fichajes más destacados.

También debe relanzarse el Chelsea. Para ello ha fichado a Xabi Alonso y ha gastado 400 millones de euros en el mercado, con Morgan Rogers procedente del Aston Villa por 138 millones. Y también el Liverpool, que ha apostado también por un entrenador español, Andoni Iraola, para recuperar el tiempo perdido la pasada campaña. Ha fichado a Víctor Muñoz, pero ya no dispone de Mohamed Salah por primera vez desde 2017. El atacante egipcio, leyenda ‘red’ y de la ‘Premier’, se ha incorporado ahora al Trabzonspor.

El Inter fue el campeón la pasada campaña en Italia. También en 2023-24. En 2024-25 ganó el Nápoles, como 2022-23. Entre ambos, el Milan y el Juventus, que no gana esta competición desde 2020, anda el juego por el ‘Scudetto’ en la nueva temporada, mientras el Como de Cesc Fábregas se propone seguir entre los grandes, en su clasificación histórica para la Champions, que añade sobreesfuerzo mental, físico y económico.

El Inter es la referencia. El curso pasado pesa en la lista de candidatos al título. Ha retocado su equipo con piezas necesarias como Djed Spence, desde el Tottenham; el regreso de Aleksandar Stankovic o el portero Ivan Provedel. Aún se espera alguna incorporación más antes del cierre del mercado, al que ha ido con fuerza el Milán para fichar a Gonçalo Ramos, Diego Moreira o Mario Gila con 150 millones de euros para poner a los tres a las órdenes de Ruben Amorim, tras su fiasco en el United.

El absoluto dominio del PSG y el Bayern

Francia es territorio del PSG. Ni siquiera la derrota en la Supercopa nacional contra el Lens por 1-0 y en superioridad numérica altera los pronósticos de la ‘Ligue 1’, que apunta a otro título del vigente doble ganador de la Liga de Campeones, aún más hegemónico en su país, por su capacidad económica y por la diferencia de potencia con el resto.

Cierto que el pasado curso, por la irrupción del Lens de Pierre Sage (ahora dirige al Crystal Palace tras ser campeón de la Copa francesa en el pasado ejercicio y llevar la emoción del campeonato liguero hasta la penúltima cita), sirve como advertencia al conjunto de Luis Enrique Martínez, pero es tan cierto como que el equipo parisino es inalcanzable para sus rivales no solo a pleno funcionamiento, sino incluso con altibajos.

En tres fichajes se ha acercado a los 150 millones de gasto. Son Ferran Torres, el goleador del título mundial de España el pasado 19 de julio y traspasado desde el Barcelona; y los extremos Magnes Akliouche, desde el Mónaco, y Mika Godts, desde el Ajax, mientras mantiene a Kvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, William Pacho...

El PSG ha sido el campeón de doce de las últimas catorce ligas francesas, incluida las cinco más recientes. Sólo el Lille, en 2020-21, y el Mónaco, en 2016-17, fueron capaces de doblegarlo a 34 jornadas. Es el desafío. También del Marsella, que rebusca su sitio con Bruno Genesio al frente del banquillo tras la irregularidad pasada.

El Bayern también domina Alemania. No solo es el mayor campeón de la historia, sino que aún es más grande su fama en los últimos años: el conjunto bávaro ha sido el vencedor de la Bundesliga en trece de las últimas catorce ediciones, con la única excepción del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en 2023-24. Una hazaña que ha sido irrepetible desde 2012-13, aunque el Borussia Dortmund la rozó en 2022-23.

El conjunto del Signal Iduna Park, el rival del Bayern en la Supercopa de Alemania de este sábado, es el único que aparenta capacidad actualmente para competir con el grupo dirigido por Vincent Kompany, pendiente de Jamal Musiala, por la disfunción neurológica que ha provocado dos desmayos en sus dos amistosos más recientes, y con los fichajes de Ismail Saibari para su ofensivo medio campo y Nathaniel Brown para el lateral, mientras sostiene a Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz o Joshua Kimmich.