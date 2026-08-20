Parlacen asegura que juramentación de Nito Cortizo y Gaby Carrizo ‘no está agendada’

La presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karla Gutiérrez, aseguró este jueves 20 de agosto que la juramentación del expresidente de Panamá Laurentino Nito Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo no se encuentra actualmente en la agenda del organismo regional.

Durante una rueda de prensa, Gutiérrez fue consultada directamente sobre la eventual toma de posesión de Cortizo y Carrizo como diputados del Parlacen.

“No está agendada”, respondió la presidenta del organismo ante la pregunta sobre la juramentación de ambos exmandatarios.

La declaración se produce en medio de las interrogantes sobre la incorporación de Cortizo y Carrizo al foro político regional, luego de culminar su mandato constitucional en Panamá el 30 de junio de 2024.