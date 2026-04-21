Fracasa una vez más la juramentación de Carrizo y Cortizo en el Parlacen

El pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen) rechazó modificar la agenda de sus sesiones para incluir la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Los diputados del Parlacen, por 91 votos, aprobaron mantener la agenda de sus sesiones de este 21 y 22 de abril. Solo hubo 3 votos en contra y 27 abstenciones. La votación fue por mano alzada y vía Zoom.

Esta sesión fue presidida por la salvadoreña Karla Gutiérrez, quien reveló durante su intervención que ningún grupo de las bancadas de izquierda de Nicaragua o de Panamá la presionó para incluir la juramentación.

Gutiérrez, en una transmisión de Radio Red, aclaró que no ha recibido ninguna comunicación de Carrizo y Cortizo para que se incluya su petición en la agenda del Parlacen.

El diputado José Salomón Herrera fue quien solicitó durante la sesión que no se incluyera en la agenda la petición de juramentación.

Por su lado, la diputada panameña Ernestina Morales, suplente de Benicio Robinson, solicitó que se incluyera la juramentación y defendió que Cortizo y Carrizo habían presentado la petición formal ante el Parlamento.

Morales pidió que se juramentara a los exfuncionarios y dijo que es la justicia panameña la que debe decidir sobre su inocencia o culpabilidad.

No obstante, Gutiérrez aclaró que Cortizo y Carrizo primero tienen que resolver sus asuntos legales en Panamá antes de solicitar su juramentación. “No los voy a juramentar”, destacó Gutiérrez al terminar su intervención.

En tanto, los diputados panameños Rubén Carlos, Carlos Outten y Eric Villarreal expresaron durante su intervención que no estaban de acuerdo con la juramentación.

Durante la sesión, varios diputados recordaron que las críticas que recibe el Parlamento están ligadas a casos como los de Carrizo y Cortizo.

La diputada suplente Morales señaló que seis diputados panameños, entre principales y suplentes, han sido juramentados a pesar de mantener procesos penales en Panamá.

El expresidente Juan Carlos Varela y el exministro de Obras Públicas Jaime Ford mantienen procesos penales en Panamá y son diputados principales del Parlacen. Entre los suplentes con procesos legales están los hermanos Ricardo y Luis Martinelli Linares y el empresario bocatoreño David Ochy.

El año pasado se dieron al menos dos intentos de juramentar al expresidente Cortizo y al exvicepresidente Carrizo, sin éxito. La última vez fue en noviembre pasado, cuando la bancada panameña sostuvo reuniones para analizar el tema sin lograr un acuerdo.

La idea en ese momento era incluir en la agenda la juramentación, un tema meramente administrativo del Parlacen.

En agosto del año pasado también estuvo en la agenda. En esa ocasión, la Dirección Política del organismo regional incluyó el punto, pero durante la plenaria surgió un debate y, finalmente, no se tomó ninguna decisión debido a un tecnicismo en la convocatoria.

Al mes siguiente, en septiembre, la Dirección Política retiró nuevamente de la agenda el tema de la juramentación, por lo que no volvió a discutirse. En medio de este “tira y jala”, el organismo regional eligió una nueva junta directiva, que fue juramentada el 28 de octubre y desde entonces la preside la salvadoreña Gutiérrez.

La oposición a la juramentación de Cortizo y Carrizo no solo ha sido interna en el Parlacen. El expresidente Ricardo Martinelli, quien se juramentó en el organismo tan pronto dejó el cargo, se ha opuesto públicamente a la medida. Incluso, amenazó a los diputados de Realizando Metas con revocarles el mandato si votaban a favor de la juramentación.