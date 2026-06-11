Panamá analiza a Canadá tras goleada 6-0 ante Costa Rica

El cuerpo técnico de la Selección Femenina Mayor de Panamá, liderado por la entrenadora Toña Is, presenció en Costa Rica el partido amistoso donde Canadá goleó 6-0 a la selección local en el Estadio Piedades de Santa Ana. Esta visoría formó parte del plan estratégico de la estratega española para evaluar el funcionamiento colectivo y las variantes tácticas del equipo norteamericano, próximo rival de las panameñas en la fase de eliminación directa.

Tras culminar una serie de dos partidos de preparación en suelo patrio ante Jamaica, Is y sus asistentes viajaron a territorio costarricense para recopilar datos sobre el rendimiento de las vigentes potencias de la región. El reporte técnico obtenido servirá de base para diseñar la planificación de los próximos meses, orientada de manera exclusiva a neutralizar el despliegue ofensivo canadiense.

El compromiso oficial entre Panamá y Canadá se disputará el próximo 28 de noviembre en el Estadio Texas Health Mansfield, en Texas, Estados Unidos. El choque corresponde a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, una instancia de alta presión debido a que el equipo que resulte ganador asegurará su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Con el panorama claro sobre el nivel de efectividad de las norteamericanas, el onceno nacional afrontará la fase definitiva de su preparación con la urgencia de ajustar sus líneas defensivas y optimizar el rendimiento físico para competir por el cupo mundialista.