Oficial: La Concacaf revela los estadios para el Campeonato W y Panamá ya conoce su destino

Luego de vencer su grupo en la primera fase del Campeonato W 2026, la selección femenina de Panamá logró obtener un cupo para la fase final del torneo que concede cuatro cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, así como también boletos a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Las dirigidas por Toña Is, tras obtener una contundente victoria en su último duelo ante Cuba 3-0, certificaron su presencia en la mencionada etapa final del Campeonato W. Una vez conocido que Canadá sería el rival a vencer para meterse a lo que podría ser su segundo Mundial en toda la historia, la Concacaf confirmó la fecha y sede de esta fase de eliminatoria.

El ente deportivo dio a conocer que Panamá jugará ante Canadá en el estadio Texas Health Mansfield en Mansfield, Texas, Estados Unidos el 28 de noviembre. Este estadio, el cual será inaugurado el 4 de julio y será casa del North Texas SC de la MLS Next Pro, tendrá una capacidad para unos 7.000 aficionados. El recinto albergará los cuatro partidos de los cuartos de final, semifinales y play-in.

La Concacaf también confirmó que la final y el partido por el tercer lugar se llevará a cabo en el estadio Shell Energy en Houston, Texas.

Panamá, de vencer a Canadá en los cuartos de final, asegurará un puesto en la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Mientras que si cae derrotada, jugará un partido de play-in entre la perdedora de la serie México-Haití a partido único. Si llegase a vencer, clasificará a la Repesca Intercontinental.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, las finalistas y la ganadora del tercer lugar se asegurarán un puesto en la justa olímpica. Si en tal caso Estados Unidos llegase a la final, el cuarto puesto clasificará a Los Ángeles 2028.

La mesa está servida. Panamá ya conoce su rival y el camino de cara a ese importante encuentro que definirá el camino de las nuestras al Mundial Femenino 2027 y llegar a esa segunda justa mundialista en la historia.