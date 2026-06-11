Shakira apareció y un periodista olvidó que estaba en vivo: el video ya es viral

Shakira tiene un efecto que pocos artistas logran: detener el tráfico, revolucionar las redes sociales... y hasta hacer que un periodista se olvide por un momento de que está trabajando.

Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la cobertura de los preparativos para la ceremonia de apertura del Mundial 2026, cuando el comunicador argentino Marcelo Benedetto protagonizó una escena tan espontánea como divertida.

Todo comenzó cuando desde el estudio advirtieron que la cantante colombiana estaba llegando al lugar donde se realizaban los ensayos. La emoción fue inmediata.

“Está viniendo, está viniendo Shakira”, se escuchó decir al aire, mientras las cámaras intentaban captar el movimiento alrededor del vehículo de la artista.

En cuestión de segundos, el reportero dejó de lado la cobertura y fue directo a buscarla. Sus compañeros, entre risas, narraban cada paso como si se tratara de una jugada decisiva de fútbol: “La va a buscar, la va a buscar... va con todo”, comentaban mientras seguían la escena.

“Voy a conseguir algo...”

El periodista no ocultó sus intenciones. Mientras caminaba hacia la cantante, lanzó una frase con la que muchos usuarios en redes se sintieron identificados: “Voy a conseguir algo...”. Y ese “algo” terminó siendo el recuerdo que cualquiera de sus fanáticos querría tener: una fotografía junto a Shakira.

Tras unos segundos de expectativa, la transmisión confirmó el desenlace. “Ya está, ya está... era la foto para el Instagram de Benedetto”, bromearon desde el estudio, provocando carcajadas entre los presentes y una lluvia de comentarios en redes sociales.

La imagen del periodista regresando sonriente después de cumplir su misión rápidamente se convirtió en uno de los momentos más compartidos de la jornada.

Las redes reaccionan: “Hubiéramos hecho exactamente lo mismo”

El video no tardó en viralizarse y miles de usuarios defendieron la decisión del comunicador. “No lo juzgo, yo también habría dejado todo por una foto con Shakira”, “Representó a todos los fanáticos” y “Cuando aparece Shakira, el trabajo puede esperar cinco segundos”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas.

Otros destacaron el buen humor con el que sus compañeros narraron la improvisada “misión”, convirtiendo un instante cotidiano en una escena inolvidable para la televisión en vivo.

Shakira sigue causando furor donde aparece

La intérprete de Hips Don’t Lie, Waka Waka y Monotonía volvió a demostrar el enorme impacto que genera cada una de sus apariciones públicas.

Lo cierto es que el gesto de Marcelo Benedetto terminó conectando con millones de personas: porque, si de repente apareciera Shakira a pocos metros, ¿quién no dejaría todo por una foto?