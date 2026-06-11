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Gasolina y diésel bajarán de precio: conozca cuánto costará el combustible en cada región

Combustibles registran nueva disminución en Panamá para la segunda quincena de junio
Combustibles registran nueva disminución en Panamá para la segunda quincena de junio Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/06/2026 11:30
Los combustibles volverán a bajar de precio en Panamá a partir de este 12 de junio, según anunció la Secretaría Nacional de Energía. Las nuevas tarifas estarán vigentes por 14 días en todo el país.

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La Secretaría Nacional de Energía anunció una nueva reducción en los precios máximos de venta al público de los combustibles líquidos en Panamá, medida que entrará en vigor este viernes 12 de junio a las 6:00 a.m. y se mantendrá vigente hasta el 26 de junio de 2026 a las 5:59 a.m.

La entidad explicó que la disminución responde a una baja en los precios internacionales de referencia durante las últimas semanas, lo que permitirá que los consumidores paguen menos por la gasolina y el diésel en todo el país.

Según la Secretaría Nacional de Energía, los ajustes reflejan exclusivamente las variaciones de los mercados internacionales y forman parte del mecanismo de actualización quincenal que se aplica en Panamá para garantizar transparencia y estabilidad en el abastecimiento energético.

¿Cuánto bajan los combustibles?

Para este nuevo período, las reducciones por litro serán las siguientes:

Gasolina de 95 octanos: baja 11.4 centésimos de balboa por litro.Gasolina de 91 octanos: baja 11.1 centésimos de balboa por litro.Diésel ultra bajo en azufre (ULS): baja 7.2 centésimos de balboa por litro.

Precios por región

Las tarifas varían según la ubicación geográfica debido a los costos logísticos de distribución. Panamá y Colón continúan registrando los precios más bajos, mientras que las regiones más alejadas del centro de abastecimiento mantienen los costos más elevados.

Panamá y Colón

-Gasolina 95: B/. 1.223 por litro

-Gasolina 91: B/. 1.141 por litro

-Diésel: B/. 1.207 por litro

Arraiján y La Chorrera

-Gasolina 95: B/. 1.226

-Gasolina 91: B/. 1.144

-Diésel: B/. 1.210

Antón

-Gasolina 95: B/. 1.228

-Gasolina 91: B/. 1.147

-Diésel: B/. 1.213

Penonomé, Aguadulce y Divisa

-Gasolina 95: B/. 1.231

-Gasolina 91: B/. 1.149

-Diésel: B/. 1.215

Chitré y Santiago

-Gasolina 95: B/. 1.236

-Gasolina 91: B/. 1.154

-Diésel: B/. 1.220

Las Tablas

-Gasolina 95: B/. 1.239

-Gasolina 91: B/. 1.157

-Diésel: B/. 1.223

David

-Gasolina 95: B/. 1.244

-Gasolina 91: B/. 1.162

-Diésel: B/. 1.228

Frontera y Boquete

-Gasolina 95: B/. 1.247

-Gasolina 91: B/. 1.165

-Diésel: B/. 1.231

Volcán

-Gasolina 95: B/. 1.250

-Gasolina 91: B/. 1.168

-Diésel: B/. 1.234

Cerro Punta

-Gasolina 95: B/. 1.252

-Gasolina 91: B/. 1.170

-Diésel: B/. 1.236

Puerto Armuelles

-Gasolina 95: B/. 1.255

-Gasolina 91: B/. 1.173

-Diésel: B/. 1.239

Changuinola

-Gasolina 95: B/. 1.273

-Gasolina 91: B/. 1.191

-Diésel: B/. 1.257

Changuinola mantiene los precios más altos

De acuerdo con la tabla oficial, Changuinola continúa siendo la región con los precios más elevados del país para los tres combustibles regulados, mientras que Panamá y Colón presentan las tarifas más bajas. La diferencia entre ambas zonas supera los cinco centésimos de balboa por litro en algunos casos, principalmente por los costos asociados al transporte y distribución.

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios de los combustibles se revisan y actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que toma en cuenta factores internacionales y logísticos. La institución reiteró que mantiene una vigilancia permanente de los mercados para asegurar que los ajustes beneficien directamente a los consumidores panameños cuando se registran bajas en los precios internacionales.

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