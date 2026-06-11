Gasolina y diésel bajarán de precio: conozca cuánto costará el combustible en cada región

La Secretaría Nacional de Energía anunció una nueva reducción en los precios máximos de venta al público de los combustibles líquidos en Panamá, medida que entrará en vigor este viernes 12 de junio a las 6:00 a.m. y se mantendrá vigente hasta el 26 de junio de 2026 a las 5:59 a.m.

La entidad explicó que la disminución responde a una baja en los precios internacionales de referencia durante las últimas semanas, lo que permitirá que los consumidores paguen menos por la gasolina y el diésel en todo el país.

Según la Secretaría Nacional de Energía, los ajustes reflejan exclusivamente las variaciones de los mercados internacionales y forman parte del mecanismo de actualización quincenal que se aplica en Panamá para garantizar transparencia y estabilidad en el abastecimiento energético.

¿Cuánto bajan los combustibles?

Para este nuevo período, las reducciones por litro serán las siguientes:

Gasolina de 95 octanos: baja 11.4 centésimos de balboa por litro.Gasolina de 91 octanos: baja 11.1 centésimos de balboa por litro.Diésel ultra bajo en azufre (ULS): baja 7.2 centésimos de balboa por litro.