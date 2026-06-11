Gasolina y diésel bajarán de precio: conozca cuánto costará el combustible en cada región

Las tarifas varían según la ubicación geográfica debido a los costos logísticos de distribución. Panamá y Colón continúan registrando los precios más bajos, mientras que las regiones más alejadas del centro de abastecimiento mantienen los costos más elevados.<b>Panamá y Colón</b>-Gasolina 95: B/. 1.223 por litro-Gasolina 91: B/. 1.141 por litro-Diésel: B/. 1.207 por litro<b>Arraiján y La Chorrera</b>-Gasolina 95: B/. 1.226-Gasolina 91: B/. 1.144-Diésel: B/. 1.210<b>Antón</b>-Gasolina 95: B/. 1.228-Gasolina 91: B/. 1.147-Diésel: B/. 1.213<b>Penonomé, Aguadulce y Divisa</b>-Gasolina 95: B/. 1.231-Gasolina 91: B/. 1.149-Diésel: B/. 1.215<b>Chitré y Santiago</b>-Gasolina 95: B/. 1.236-Gasolina 91: B/. 1.154-Diésel: B/. 1.220<b>Las Tablas</b>-Gasolina 95: B/. 1.239-Gasolina 91: B/. 1.157-Diésel: B/. 1.223<b>David</b>-Gasolina 95: B/. 1.244-Gasolina 91: B/. 1.162-Diésel: B/. 1.228<b>Frontera y Boquete</b>-Gasolina 95: B/. 1.247-Gasolina 91: B/. 1.165-Diésel: B/. 1.231<b>Volcán</b>-Gasolina 95: B/. 1.250-Gasolina 91: B/. 1.168-Diésel: B/. 1.234<b>Cerro Punta</b>-Gasolina 95: B/. 1.252-Gasolina 91: B/. 1.170-Diésel: B/. 1.236<b>Puerto Armuelles</b>-Gasolina 95: B/. 1.255-Gasolina 91: B/. 1.173-Diésel: B/. 1.239<b>Changuinola</b>-Gasolina 95: B/. 1.273-Gasolina 91: B/. 1.191-Diésel: B/. 1.257<b>Changuinola mantiene los precios más altos</b>De acuerdo con la tabla oficial, Changuinola continúa siendo la región con los precios más elevados del país para los tres combustibles regulados, mientras que Panamá y Colón presentan las tarifas más bajas. La diferencia entre ambas zonas supera los cinco centésimos de balboa por litro en algunos casos, principalmente por los costos asociados al transporte y distribución.La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios de los combustibles se revisan y actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que toma en cuenta factores internacionales y logísticos. La institución reiteró que mantiene una vigilancia permanente de los mercados para asegurar que los ajustes beneficien directamente a los consumidores panameños cuando se registran bajas en los precios internacionales.