Combustibles bajan hasta 43 centavos por galón en Panamá

Los consumidores panameños recibirán un alivio económico en las estaciones de servicio de todo el país a partir de este viernes 12 de junio de 2026, desde las 6:00 a.m., cuando entren en vigencia los nuevos precios máximos de venta. La Secretaría Nacional de Energía (SNE) confirmó que las reducciones registradas en los mercados internacionales de referencia se trasladarán de manera íntegra al consumidor local.

La gasolina de 95 octanos liderará la tendencia a la baja con una disminución de $0.431 por galón ($0.114 por litro). Por su parte, la gasolina de 91 octanos registrará una reducción de $0.420 por galón ($0.111 por litro), mientras que el diésel bajo en azufre disminuirá $0.272 por galón ($0.072 por litro).

Con este ajuste de precios, en las estaciones de las ciudades de Panamá y Colón el galón de gasolina de 95 octanos quedará en $4.629 ($1.223 por litro); la gasolina de 91 octanos se comercializará a un máximo de $4.319 por galón ($1.141 por litro) y el diésel liviano se fijará en $4.569 por galón ($1.207 por litro).

El comportamiento del mercado internacional entre el 27 de mayo y el 9 de junio consolidó una variación porcentual acumulada a la baja del -10.85% para la gasolina de 95 octanos y del -11.39% para la de 91 octanos. El diésel cerró el periodo previo con un descenso acumulada del -6.59%. A pesar de que las gráficas técnicas de la SNE reportaron un leve estancamiento con tendencia al alza a mitad de dicho ciclo (entre el 2 y 4 de junio), la caída final en los precios de referencia internacionales beneficiará el presupuesto de los conductores.

Debido a los factores de transporte y logística interna, los precios regulados varían según la distancia geográfica. En la ciudad de David, provincia de Chiriquí, el galón de 95 octanos se situará en un precio máximo de $4.708 ($1.244 por litro) y la de 91 octanos en $4.398 ($1.162 por litro). El costo más elevado del territorio nacional se registrará en Changuinola, Bocas del Toro, donde el galón de gasolina de 95 octanos se elevará hasta los $4.819 ($1.273 por litro) y la de 91 octanos a $4.508 ($1.191 por litro).

Los nuevos precios máximos por galón y litro se mantendrán vigentes de forma obligatoria por los próximos 14 días, hasta el viernes 26 de junio de 2026 a las 5:59 a.m.