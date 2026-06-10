Combustibles bajan hasta 43 centavos por galón en Panamá

Los consumidores panameños recibirán un alivio económico en las estaciones de servicio de todo el país a partir de este viernes 12 de junio de 2026, desde las 6:00 a.m., cuando entren en vigencia los nuevos precios máximos de venta. La <b><a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">Secretaría Nacional de Energía (SNE)</a></b> confirmó que las reducciones registradas en los mercados internacionales de referencia se trasladarán de manera íntegra al consumidor local. La gasolina de 95 octanos liderará la tendencia a la baja con una disminución de <b>$0.431 por galón</b> ($0.114 por litro). Por su parte, la gasolina de 91 octanos registrará una reducción de <b>$0.420 por galón</b> ($0.111 por litro), mientras que el diésel bajo en azufre disminuirá <b>$0.272 por galón</b> ($0.072 por litro).Con este ajuste de precios, en las estaciones de las ciudades de Panamá y Colón el galón de gasolina de 95 octanos quedará en <b>$4.629</b> ($1.223 por litro); la gasolina de 91 octanos se comercializará a un máximo de<b> $4.319 </b>por galón ($1.141 por litro) y el diésel liviano se fijará en <b>$4.569</b> por galón ($1.207 por litro).El comportamiento del mercado internacional entre el 27 de mayo y el 9 de junio consolidó una variación porcentual acumulada a la baja del <b>-10.85%</b> para la gasolina de 95 octanos y del <b>-11.39%</b> para la de 91 octanos. El diésel cerró el periodo previo con un descenso acumulada del <b>-6.59%</b>. A pesar de que las gráficas técnicas de la<b> <a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">SNE</a> </b>reportaron un leve estancamiento con tendencia al alza a mitad de dicho ciclo (entre el 2 y 4 de junio), la caída final en los precios de referencia internacionales beneficiará el presupuesto de los conductores.Debido a los factores de transporte y logística interna, los precios regulados varían según la distancia geográfica. En la ciudad de David, <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-chiriqui">provincia de Chiriquí</a></b>, el galón de 95 octanos se situará en un precio máximo de $4.708 ($1.244 por litro) y la de 91 octanos en $4.398 ($1.162 por litro). El costo más elevado del territorio nacional se registrará en Changuinola, <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-bocas-del-toro">Bocas del Toro</a></b>, donde el galón de gasolina de 95 octanos se elevará hasta los $4.819 ($1.273 por litro) y la de 91 octanos a $4.508 ($1.191 por litro).Los nuevos precios máximos por galón y litro se mantendrán vigentes de forma obligatoria por los próximos 14 días, hasta el viernes 26 de junio de 2026 a las 5:59 a.m.