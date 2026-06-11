IMA y MIDA concretan acuerdo para dar salida a excedente de 3,000 cerdos

El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), logró concretar un acuerdo comercial que permitirá la comercialización de un excedente de 3,000 cerdos, una medida que busca brindar alivio a los productores porcinos ante las dificultades para colocar su producción en el mercado.

La iniciativa surge luego de que porcinocultores alertaran sobre una sobreproducción en las fincas y los desafíos para vender los animales, situación que amenazaba la estabilidad económica de numerosas explotaciones agropecuarias.

Según informó el director general del IMA, Nilo Murillo Robles, ambas entidades actuaron como facilitadoras para conectar a los productores con la agroindustria, logrando un acuerdo directo que permitirá absorber el excedente y contribuir a la estabilidad del sector.