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IMA y MIDA concretan acuerdo para dar salida a excedente de 3,000 cerdos

El Gobierno acuerda la comercialización de 3 mil cerdos para aliviar la sobreproducción
El Gobierno acuerda la comercialización de 3 mil cerdos para aliviar la sobreproducción Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/06/2026 11:22
Ante la sobreproducción reportada por los porcinocultores, el MIDA y el IMA facilitaron un acuerdo para la compra y distribución de 3,000 cerdos.

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El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), logró concretar un acuerdo comercial que permitirá la comercialización de un excedente de 3,000 cerdos, una medida que busca brindar alivio a los productores porcinos ante las dificultades para colocar su producción en el mercado.

La iniciativa surge luego de que porcinocultores alertaran sobre una sobreproducción en las fincas y los desafíos para vender los animales, situación que amenazaba la estabilidad económica de numerosas explotaciones agropecuarias.

Según informó el director general del IMA, Nilo Murillo Robles, ambas entidades actuaron como facilitadoras para conectar a los productores con la agroindustria, logrando un acuerdo directo que permitirá absorber el excedente y contribuir a la estabilidad del sector.

La primera etapa contempla la compra de 2,000 cerdos, mientras que las 1,000 unidades restantes serán adquiridas de manera progresiva hasta completar la totalidad del excedente. Los productos derivados de esta comercialización estarán disponibles en distintos comercios del país.

Por su parte, representantes de los productores destacaron la rápida respuesta de las autoridades agropecuarias, al considerar que la medida no solo protege a los productores nacionales, sino que también contribuye a mantener precios estables para los consumidores y a preservar miles de empleos vinculados a la actividad porcina.

Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de los esfuerzos del Gobierno para respaldar al sector agropecuario nacional y garantizar la sostenibilidad de la producción local frente a situaciones de mercado que afectan a los productores.

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