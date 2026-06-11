¿Construir casas con barro, ¿una alternativa sostenible al hormigón?

La Unión Europea quiere construir más edificios y a la vez que sean baratos y sostenibles, pero sabe queel cemento, el material de construcción más utilizado del bloque, es altamente contaminante.

Por ello, surgen alternativas que van desde los ‘ecocementos’ hasta directamente sustituirlo por el barro y la tierra.

En una ponencia sobre cómo Europa puede acercarse a un modelo de construcción climáticamente neutro, circular y competitivo, en el marco del festival New European Bauhaus en Bruselas, la arquitecta alemana Anna Heringer explicó una propuesta basada en el uso de barro y tierra compactada (‘Mud constructions’en inglés), que está “probado durante miles de años, presente en todos los continentes y en casi todas las zonas climáticas, y utilizado en miles de millones de hogares”.

Es una de las propuestas que buscan hacer frente a la huella medioambiental que deja la industria del hormigón, que genera aproximadamente el 5 % de las emisiones mundiales de CO2, principalmente por el proceso de calcinación aplicado para hacer cemento.

”El cemento, el acero y los ladrillos necesitan cocción. El petróleo tarda millones de años en formarse. Utilizar la tierra en su estado natural, sin añadirle nada, es la forma más respetuosa con el medioambiente y de menor impacto para construir”, detalló Heringer, que abogó por dejar de utilizar la tierra como un”desecho” y aprovechar su carácter 100 % natural y reciclable.

”Escalarlo a millones de hogares ”La arquitecta destacó la facilidad de acceso a estos materiales en todos los territorios, “incluido el Sur Global”, y puso de ejemplo el reciente uso de esta técnica en el último edificio que diseñó dentro del Campus de San Miguel, en la Alta Baviera alemana.

”Que sea posible escalarlo a miles de millones de hogares se ha demostrado a lo largo de miles de años”, dijo.

Heringer detalló que la tierra compactada es capaz de proporcionar “estabilidad” a edificios de varios pisos y argumentó que la propuesta tiene probada su eficacia.

De hecho, una idea similar le valió el primer premio europeo de este festival, en 2021, al austriaco Martin Rauch por sus elementos prefabricados detierra en bruto.

Pero Heringer sostuvo que esta idea “no está en sintonía con nuestra industria de la construcción, ni con las normas y reglamentos que a menudo están influenciados por esa misma industria”, aunque sí guardesinergias con “la intuición y el sentido común”.

La diseñadora arquitectónica subrayó que en el modelo actual “es más barato enviar un material desdeChina que contratar artesanos locales para construir una casa”, lo que vio poco “saludable” para lasociedad y el medioambiente.

La perspectiva local y el ‘ecocemento’ Carmen Díaz, directora de recursos humanos y sostenibilidad en la empresa de materiales deconstrucción HOLCIMP coincidió con Heringer en que la industria debe avanzar hacia una “perspectivalocal” para desarrollar las habilidades “en las comunidades locales”.

Desde esa base, Díaz habló de una probada implementación de soluciones de cemento y hormigón premezclado que derivan en bajas emisiones de carbono y que a la vez son “accesibles a todos losmercados”.

”Además, nos estamos enfocando mucho en cómo construir de manera más eficiente, cómo construir conmenos material, con materiales locales para que sea más cómodo y también menos exigenteenergéticamente”, agregó.

El uso de los materiales y el aprovechamiento de los recursos naturales centraron en la mañana de este martes el foro del festival New European Bauhaus, que se celebra en Bruselas esta semana, con laexhibicion de proyectos europeos de diseño arquitectónico comunitario y sostenible.