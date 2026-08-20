Descuentos a jubilados: Bancos y restaurantes incumplen beneficios de la Ley 6

Entre enero y julio de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó 232 casos relacionados con posibles incumplimientos de los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987, que ampara a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. El análisis revela que las tasas de interés concentran la mayor cantidad de reportes, con 89 casos, seguidas por los reclamos en restaurantes y comidas rápidas con franquicias (71 casos) y la falta de letreros informativos (42 casos). Principales motivos de reclamo:

Tasa de interés: 89 casos

Restaurantes y comidas rápidas con franquicias: 71 casos.

64 por descuento del 25% en restaurantes.

7 por descuento del 15% en comidas rápidas con franquicias.

Falta de letreros informativos: 42 casos.

Descuento del 25% en transporte aéreo: 12 casos.

Préstamos personales y comerciales: 10 casos.

Consumo de energía eléctrica: 5 casos.

Hoteles, moteles y pensiones: 1 caso.

Descuento de consumo de agua: 2 casos.

Durante el mismo período, la entidad impuso 19 sanciones de primera instancia, por un monto total de $20,595.00, relacionadas con incumplimientos de estos beneficios.

Llamado

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, subrayó la importancia de que los beneficiarios conozcan sus derechos. “La Ley 6 establece beneficios importantes para los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Es fundamental que este segmento de la población conozca sus derechos y que los agentes económicos cumplan con informar y aplicar correctamente estos beneficios”, comentó Abadi. Uno de los puntos críticos es la falta de letreros informativos, con 42 casos reportados. La Acodeco recordó que los establecimientos deben mantener visible la información sobre descuentos y condiciones aplicables. Asimismo, los 71 casos en restaurantes y franquicias de comida rápida reflejan la necesidad de mayor claridad en la aplicación de los beneficios, especialmente en los descuentos del 25% y 15% que establece la Ley 6.

Recomendaciones

La institución exhorta a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad a:

Preguntar antes de comprar o contratar un servicio cuáles son los beneficios aplicables.

Verificar que el descuento se aplique correctamente.

Conservar facturas, recibos o comprobantes de pago como evidencia.

Incluir datos del establecimiento y descripción clara de la situación al presentar un reclamo.