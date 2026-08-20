Príncipe Enrique y Meghan planean regresar a vivir al Reino Unido, según medios británicos

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, estarían preparando su regreso al Reino Unido después de varios años residiendo en California, tras alejarse de sus funciones como miembros activos de la familia real británica en 2020.

Según informó el diario británico The Telegraph, la pareja planea abandonar Estados Unidos antes de que finalice agosto para establecerse en una residencia privada, que no pertenecería a la familia real y estaría ubicada en las afueras de Londres.

Sin embargo, el regreso al Reino Unido no significaría una reincorporación a la actividad oficial de la monarquía. De acuerdo con reportes publicados este miércoles por The Sun y The Telegraph, por el momento no existen planes para que Enrique y Meghan retomen sus funciones como miembros activos de la realeza.

Uno de los principales motivos detrás del traslado estaría relacionado con la educación de sus hijos, Archie y Lilibet. Varios medios británicos, entre ellos la BBC, reportaron que ambos niños habrían sido matriculados en un colegio del Reino Unido para iniciar el nuevo curso escolar en septiembre.