Príncipe Enrique y Meghan planean regresar a vivir al Reino Unido, según medios británicos

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, estarían preparando su regreso al Reino Unido después de varios años residiendo en California, tras alejarse de sus funciones como miembros activos de la familia real británica en 2020.
Según informó el diario británico The Telegraph, la pareja planea abandonar Estados Unidos antes de que finalice agosto para establecerse en una residencia privada, que no pertenecería a la familia real y estaría ubicada en las afueras de Londres.
Sin embargo, el regreso al Reino Unido no significaría una reincorporación a la actividad oficial de la monarquía. De acuerdo con reportes publicados este miércoles por The Sun y The Telegraph, por el momento no existen planes para que Enrique y Meghan retomen sus funciones como miembros activos de la realeza.
Uno de los principales motivos detrás del traslado estaría relacionado con la educación de sus hijos, Archie y Lilibet. Varios medios británicos, entre ellos la BBC, reportaron que ambos niños habrían sido matriculados en un colegio del Reino Unido para iniciar el nuevo curso escolar en septiembre.
Enrique, hijo menor del rey Carlos III, y Meghan se trasladaron a Estados Unidos en 2020 luego de anunciar su decisión de apartarse de sus responsabilidades como miembros activos de la familia real. Desde entonces, la pareja ha vivido en California, donde ha desarrollado diferentes proyectos profesionales y personales.
De concretarse la mudanza, el regreso marcaría un nuevo capítulo para los duques de Sussex, quienes han mantenido una relación distante con la institución monárquica desde su salida de la primera línea de la realeza.
Por ahora, la información sobre el traslado ha sido difundida por medios británicos y no existe una confirmación oficial sobre la fecha exacta de la mudanza ni sobre la residencia que ocuparían Enrique y Meghan.
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