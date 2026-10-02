Brasil y Argentina alcanzan su récord de conexión aérea: 18.775 vuelos en 2026

Los dos mayores países de Latinoamérica, Brasil y Argentina, alcanzarán este año su récord de conexión aérea con 25 rutas regulares y 21 estacionales conectando siete ciudades argentinas con 15 destinos brasileños y un total de 18.775 vuelos previstos para el 2026, un 7,5 % más que en 2025, según datos oficiales.

De acuerdo con la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), esta oferta suma 3,7 millones de asientos y marca un momento histórico de acercamiento entre dos potencias turísticas regionales, que tienen entre sí sus principales mercados emisores de visitantes internacionales.

Entre enero y agosto de 2026, Brasil registró la llegada de más de 6,4 millones de turistas extranjeros, la mayoría argentinos, 2,24 millones.

De este total, el 53,35 % aprovechó el avance de la conectividad aérea para cruzar la frontera por esta vía, un aumento del 9,4 % en comparación con el mismo período de 2025 y el mayor volumen registrado para los primeros ocho meses del año.

En entrevista con EFE, el presidente de Embratur, Bruno Reis, destacó que el hecho de que cada vez más compañías aéreas estén interesadas demuestra que existe demanda para un flujo de vuelos cada vez más potente entre los dos países.

El objetivo es ampliar el acceso a ciudades más allá de Río de Janeiro, São Paulo o Florianópolis y utilizar las rutas aéreas para atraer a un nuevo público y competir de forma directa con otros destinos de América Latina, del sureste asiático, de Europa y de EE.UU..

“Cada nueva conexión abre espacio para diversificar los itinerarios, incentivar estadías más largas y generar empleo e ingresos en regiones que están preparadas para recibir aún más turistas de este mercado”, señaló Reis.

“Así, sin duda, vamos a tener ahora la mejor temporada (de verano) de los últimos cuatro años conectando a los dos países”, auguró.

Noreste, un paraíso en alta

Con sus destinos de sol y playa paradisíacos y fuertes atractivos gastronómicos y culturales, la región noreste es la que más ganó fuerza ante este contexto, sobre todo por los avances en infraestructura, incluyendo inversiones hoteleras y aeroportuarias.

Según Embratur, este año hubo un aumento de un 9,52 % por encima de la media nacional en los vuelos entre el noreste brasileño y Argentina.

Actualmente, siete ciudades de la región cuentan con vuelos directos a Buenos Aires, Córdoba o Rosario, con 1.785 vuelos previstos para 2026 y una oferta de más de 327.000 asientos, un 49,68% más que en el año anterior.

“Cuando competimos con otros destinos, tener más opciones de vuelos directos también mejora nuestra competitividad en el mercado (...) y también nos ayuda en términos de ingresos”, señaló Reis.

Conexión cultural y la pasión por el fútbol

Además de la conectividad, Embratur resalta la proximidad cultural y el “cariño” que los argentinos tienen por el estilo de vida brasileño como diferenciales competitivos para seguir escalando en este mercado.

Sin embargo, la pasión por el fútbol es la principal apuesta de cara a 2027, cuando se disputará por primera vez en Brasil, y en Suramérica, un Mundial femenino de la FIFA.

La intención es promocionar no solo la experiencia de vivir un Mundial, sino también lo que las ocho ciudades sede ofrecen fuera de las canchas, y, por primera vez, “crear un legado en términos de flujo turístico” para el país a partir de una gran competición deportiva internacional.

“Creo que Brasil y Argentina se encuentran en un punto de gran potencial, porque son países que realmente aman el fútbol y tienen esa cultura profundamente arraigada (...) Por eso, queremos empezar desde ahora a generar expectativa”, puntualizó.

La importancia estratégica de Latinoamérica

Ante todo este contexto, la agencia brasileña ha invertido en una masiva participación en la FIT Buenos Aires 2026, la mayor feria internacional de turismo de la región, que se celebra en la capital argentina entre el 26 y el 29 de septiembre, y donde tendrá lugar la primera activación oficial para la promoción del Mundial.

La feria también es clave para uno de los principales objetivos de Embratur: aumentar el gasto de estos visitantes.

Entre enero y agosto de 2026, esta cifra alcanzó su récord totalizando unos 7.400 millones de dólares, un alta de un 10% en comparación con el mismo período de 2025, y para mantener la tendencia al alza, el mercado latinoamericano es estratégico, sobre todo Argentina y Chile que son los mayores emisores.

Después de un 2025 histórico, con el récord de 9,28 millones de turistas extranjeros, para Brasil ahora, aumentar los ingresos es más importante que incrementar el número de visitantes.

“Lo que buscamos es atraer turistas que generen un impacto positivo en nuestros territorios”, concluyó Reis.