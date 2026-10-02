Renuncia del presidente de Suiza: Guy Parmelin dejará su cargo

El presidente de la Confederación Suiza y titular del Departamento de Economía, Formación e Investigación, Guy Parmelin, anunció este viernes 2 de octubre en Ginebra su renuncia al Gobierno federal con efecto a partir del próximo 31 de diciembre.
El anuncio se da tras cumplir una década de gestión en el Ejecutivo con el propósito explícito de abrir paso a nuevos liderazgos en la política nacional.
Según reportó la Agencia EFE, el político argumentó que su decisión responde a la necesidad de permitir que otras figuras asuman responsabilidades en la administración pública.
A lo largo de su permanencia en el gabinete, Parmelin se consolidó como un perfil moderado dentro de la Unión Democrática de Centro (UDC), partido de orientación conservadora al que representa.
La estructura institucional de Suiza se distingue por un Consejo Federal integrado por siete miembros que adoptan decisiones bajo el principio de consenso.
El cargo de presidente rota anualmente entre los siete integrantes del Ejecutivo, quienes conservan sus ministerios habituales. Así, el presidente actúa como vocero y figura representativa del Estado, pero no cuenta con poderes especiales sobre los demás ministros, ya que todas las decisiones gubernamentales se adoptan en conjunto.
Ante la salida programada de Parmelin, la Asamblea Federal deberá proceder con la elección del nuevo consejero que ocupará la vacante a partir del 1 de enero.
Este procedimiento parlamentario busca preservar el equilibrio geográfico, lingüístico y político que rige tradicionalmente la composición del poder central en la nación europea.
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