Renuncia del presidente de Suiza: Guy Parmelin dejará su cargo

El presidente de la Confederación Suiza y titular del Departamento de Economía, Formación e Investigación, Guy Parmelin, anunció este viernes 2 de octubre en Ginebra su renuncia al Gobierno federal con efecto a partir del próximo 31 de diciembre.

El anuncio se da tras cumplir una década de gestión en el Ejecutivo con el propósito explícito de abrir paso a nuevos liderazgos en la política nacional.

Según reportó la Agencia EFE, el político argumentó que su decisión responde a la necesidad de permitir que otras figuras asuman responsabilidades en la administración pública.

A lo largo de su permanencia en el gabinete, Parmelin se consolidó como un perfil moderado dentro de la Unión Democrática de Centro (UDC), partido de orientación conservadora al que representa.