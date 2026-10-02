Caso Town Center: Familia Bern enfrenta hoy audiencia por presunta estafa y hurto agravado

Este viernes 2 de octubre está agendada la audiencia de control de garantías al empresario Herman Bern Pittí, así como a sus hijos José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero, señalados por presunta estafa y hurto agravado en perjuicio de la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A.

El 9 de junio de este año la Fiscalía solicitó una audiencia por el caso.

La audiencia está agendada para iniciar a las 8.30 de la mañana ante un juez de garantías. Se espera que en la audiencia se realice la imputación de cargos y posteriormente la solicitud y ordenamiento de medidas cautelares.

El 10 de julio de este año se intentó realizar una audiencia contra José Manuel Bern, pero tuvo que ser reprogramada ya que no se encontraba en el país.