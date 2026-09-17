Empresario Bern y sus hijos enfrentarán acusación por presunta estafa

El conflicto entre los antiguos socios de Town Center Costa del Este, que durante años se ha disputado en arbitrajes y tribunales, llegará ahora ante un juez de garantías.
Fuentes de la Procuraduría General de la Nación confirmaron a La Estrella de Panamá que la Fiscalía Metropolitana solicitará formular imputación contra el empresario Hermán Bern Pittí y sus hijos José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero, por la presunta comisión de los delitos de estafa y hurto agravado en perjuicio de Costa del Este Town Center Group, S.A.
La audiencia quedó programada para el próximo 2 de octubre. En ese mismo acto, el Ministerio Público solicitará la aplicación de medidas cautelares personales contra los cuatro investigados.
La audiencia del 2 de octubre no fue concebida, en principio, para reunir a toda la familia Bern. La convocatoria original alcanzaba únicamente a José Manuel Bern. Pero el pasado 7 de septiembre la Fiscalía pidió ampliar el alcance del acto e incluir también a su padre, Hermán Bern Pittí, y a sus hermanas Jacqueline e Ingrid Bern, con el argumento de concentrar las actuaciones en una sola audiencia por razones de “economía procesal”.
No será el primer intento de llevar el expediente ante un juez. José Manuel Bern debía comparecer el 10 de julio pasado, pero aquella audiencia fue aplazada luego de que solicitara su reprogramación porque se encontraba fuera del país.
La actuación del Ministerio Público abre así una vía penal dentro de una relación empresarial rota desde hace años y atravesada por una sucesión de controversias alrededor de la construcción, administración y comercialización de Town Center Costa del Este.
Empresas vinculadas al Grupo Empresas Bern participaron junto a sus actuales contrapartes en el desarrollo del complejo. El grupo mantiene una participación del 25% en Costa del Este Town Center Group y, entre 2013 y 2018, ejerció un amplio control sobre la construcción, administración y comercialización del proyecto.
Costa del Este Town Center Group S.A quedó en manos de dos sociedades: Inversiones Panamá Viejo, S.A. y Townshare, S.A., representadas por Raimundo Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente. Durante años, sin embargo, la familia Bern también ocupó posiciones relevantes dentro de la estructura de la compañía. José Manuel Bern presidió la sociedad hasta el 3 de julio de 2023, mientras Jacqueline Bern continúa vinculada a su junta directiva, según datos actuales del registro público.
En 2022, después de que fracasara un proceso de conciliación, las partes llevaron sus reclamos al Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP). Tanto Grupo Empresas Bern como Costa del Este Town Center Group presentaron reclamaciones dentro del proceso arbitral, según reportaron medios locales.
El 24 de mayo de 2024, un tribunal arbitral integrado por Adán Arnulfo Arjona, Narciso Arellano Moreno y Jaime Mora resolvió la disputa. La decisión impuso a sociedades del Grupo Empresas Bern el pago de decenas de millones de dólares por daños, costas e incumplimientos relacionados con la construcción y administración del centro comercial. Tras las correcciones discutidas por las partes, distintas publicaciones situaron el monto en torno a los $77.8 millones.
Empresas Bern rechazó públicamente aquella decisión. Alegó que el laudo vulneraba sus derechos y anunció que recurriría a las instancias judiciales para procurar su anulación. La disputa terminó posteriormente ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.
La disputa siguió escalando también por la vía judicial. Costa del Este Town Center Group, Inversiones Panamá Viejo y Townshare llevaron a los tribunales un proceso ejecutivo contra Mercadeo y Análisis Integral, S.A.; TC Development, Inc.; Constructora Tece, S.A.; y Luzeo Corporation, S.A., cuatro sociedades vinculadas al Grupo Empresas Bern. El expediente permanece ahora bajo trámite en el Juzgado Segundo de Circuito de Insolvencia del Primer Distrito Judicial.
La investigación penal que llegará el 2 de octubre ante un juez es, sin embargo, un proceso distinto de esas controversias civiles, comerciales y arbitrales.
Durante la audiencia corresponderá a la Fiscalía Metropolitana exponer los hechos y los elementos que, a su juicio, justifican la vinculación formal de Hermán Bern Pittí y sus tres hijos a la investigación. Será el juez de garantías quien determine si admite la solicitud de imputación y, posteriormente, resuelva las medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público.
La Estrella de Panamá contactó a uno de los miembros de la familia Bern para conocer su versión sobre la actuación de la Fiscalía. Indicaron que, por el momento, ni ellos ni su equipo legal ofrecerán declaraciones.
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