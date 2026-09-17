Empresario Bern y sus hijos enfrentarán acusación por presunta estafa

El conflicto entre los antiguos socios de Town Center Costa del Este, que durante años se ha disputado en arbitrajes y tribunales, llegará ahora ante un juez de garantías.

Fuentes de la Procuraduría General de la Nación confirmaron a La Estrella de Panamá que la Fiscalía Metropolitana solicitará formular imputación contra el empresario Hermán Bern Pittí y sus hijos José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero, por la presunta comisión de los delitos de estafa y hurto agravado en perjuicio de Costa del Este Town Center Group, S.A.

La audiencia quedó programada para el próximo 2 de octubre. En ese mismo acto, el Ministerio Público solicitará la aplicación de medidas cautelares personales contra los cuatro investigados.

La audiencia del 2 de octubre no fue concebida, en principio, para reunir a toda la familia Bern. La convocatoria original alcanzaba únicamente a José Manuel Bern. Pero el pasado 7 de septiembre la Fiscalía pidió ampliar el alcance del acto e incluir también a su padre, Hermán Bern Pittí, y a sus hermanas Jacqueline e Ingrid Bern, con el argumento de concentrar las actuaciones en una sola audiencia por razones de “economía procesal”.

No será el primer intento de llevar el expediente ante un juez. José Manuel Bern debía comparecer el 10 de julio pasado, pero aquella audiencia fue aplazada luego de que solicitara su reprogramación porque se encontraba fuera del país.

La actuación del Ministerio Público abre así una vía penal dentro de una relación empresarial rota desde hace años y atravesada por una sucesión de controversias alrededor de la construcción, administración y comercialización de Town Center Costa del Este.

Empresas vinculadas al Grupo Empresas Bern participaron junto a sus actuales contrapartes en el desarrollo del complejo. El grupo mantiene una participación del 25% en Costa del Este Town Center Group y, entre 2013 y 2018, ejerció un amplio control sobre la construcción, administración y comercialización del proyecto.

Costa del Este Town Center Group S.A quedó en manos de dos sociedades: Inversiones Panamá Viejo, S.A. y Townshare, S.A., representadas por Raimundo Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente. Durante años, sin embargo, la familia Bern también ocupó posiciones relevantes dentro de la estructura de la compañía. José Manuel Bern presidió la sociedad hasta el 3 de julio de 2023, mientras Jacqueline Bern continúa vinculada a su junta directiva, según datos actuales del registro público.