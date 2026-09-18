Servicios digitales crecen a un ritmo mayor que los bienes en el comercio mundial

Las exportaciones mundiales de servicios alcanzaron $9,6 billones el año pasado, equivalentes a casi el 28 % del comercio mundial, mientras que los servicios suministrados digitalmente registraron un crecimiento promedio anual de 8.5% desde 2005, por encima del 4.7% de los bienes y del 5% de otros servicios.

El dato fue destacado por la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, durante el lanzamiento de una publicación conjunta con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la promoción de las exportaciones de servicios.

Okonjo-Iweala señaló que la digitalización está generando oportunidades que no existían para generaciones anteriores y sostuvo que los servicios deben ocupar un lugar más destacado en las prioridades de política económica de los gobiernos.

Para la funcionaria, la promoción de servicios requiere estrategias diferentes a las utilizadas tradicionalmente para los bienes. “La capacitación, la reputación, la confianza, la experiencia y la credibilidad son factores de gran importancia en el ámbito de los servicios”, afirmó.

La publicación analiza las experiencias de Chile, Costa Rica, Egipto, India, Jamaica, Malasia, Mauricio, Filipinas y Uruguay, y plantea que el desarrollo de las exportaciones de servicios debe articularse con políticas de inversión, capacitación, infraestructura digital, regulación y competitividad.

Nanno Mulder, jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la Cepal, destacó que los mejores resultados observados en los nueve países estudiados estuvieron vinculados a políticas que exceden el mandato tradicional de las agencias de promoción de exportaciones, como el desarrollo de capacidades, la atracción de inversiones, la certificación, la confianza digital y la coordinación público-privada.

La publicación también subraya que el acceso a los mercados, aunque importante, no es suficiente. Según Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, los países necesitan instituciones, capacidades empresariales, inversión y confianza digital para convertir las oportunidades de mercado en exportaciones, inversiones y empleos.