Panamá Black Weekend espera superar los $85 millones en impacto económico

Panamá espera superar los $85 millones en impacto económico durante la octava edición del Panamá Black Weekend, que se celebrará del 2 al 4 de octubre, con la participación de más de 16 centros y plazas comerciales y más de 3,000 tiendas afiliadas a la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom). La proyección incluye el movimiento generado en las distintas industrias vinculadas al evento, que busca estimular el consumo local y atraer compradores internacionales durante una temporada que tradicionalmente registra menor movimiento comercial. El Panamá Black Weekend surgió oficialmente el 15 de septiembre de 2017 como una estrategia comercial impulsada por Apacecom y respaldada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Desde entonces, se ha consolidado como una de las principales iniciativas para promover el comercio y el turismo de compras en el país. A diferencia de sus primeras ediciones, realizadas en septiembre, este año el evento se trasladó a octubre. La oferta incluirá descuentos de entre 20% y 70% en mercancía seleccionada, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada comercio participante. Los establecimientos adheridos estarán identificados con el sticker oficial del Panamá Black Weekend 2026, colocado de forma visible en la entrada de cada comercio. La actividad también incluirá negocios y servicios vinculados a la cadena de valor, entre ellos salones de belleza, arrendadoras de autos, operadores turísticos y restaurantes. Las promociones abarcarán categorías como moda, tecnología, calzado, belleza, joyería, accesorios y artículos para el hogar. “La industria comercial se prepara todos los años para celebrar el Panamá Black Weekend. Este año lo estamos anunciando el 2, 3 y 4 de octubre. Esta es una fecha consensuada con la estructura comercial. Vamos a tener más de 3,000 tiendas que van a tener sus ofertas y mejores promociones con descuentos hasta el 70%. Esperamos tanto a público local como internacional”, señaló la presidenta de Apacecom, Bonny Sánchez, quien también es gerente general de Los Andes Mall. Los centros y plazas comerciales participantes son Albrook Mall, Westland Mall, Los Andes Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Megamall, AltaPlaza Mall, Atrio Mall, Santiago Mall, Balboa Boutiques, Town Center Costa del Este, Soho City Center, Los Pueblos Juan Díaz, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Colón 2000 y Federal Mall.

Las perspectivas

La expectativa de Apacecom es que el movimiento generado durante el evento supere los $85 millones en todas las industrias, una cifra que la organización busca mantener o superar respecto al promedio acumulado de años anteriores. “Con toda la inversión que hemos realizado, con todas las alianzas, esperamos superar el promedio acumulado en los últimos años. Esta es la edición número ocho del Panamá Black Weekend y estamos hablando de un impacto en la economía superior a los $85 millones en todas las industrias. Así que lo que esperamos es mantener este número o superarlo y con los datos que estamos viendo a través de la información que nos está manifestando Visa y Promtur en todo lo que son las reservas, vamos a poder ver esta capacidad de ventas y de consumo durante estos días”, expresó Sánchez. Una parte de las expectativas está puesta en la llegada de compradores internacionales, principalmente de mercados de la región. Sánchez señaló que Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina figuran entre los países desde los que se espera la llegada de compradores. A estos mercados se suma Ecuador, que en los últimos años no había tenido la misma participación, además de las islas del Caribe. “Estamos preparados para recibirlos y para que podamos seguir siendo lo que siempre hemos sido ciertamente: una de las regiones de mayor capacidad de oferta comercial y eso lo tenemos claro porque manejamos no solo los términos de garantía de seguridad sino que el dólar nos da esa garantía de todo el público que nos visita”, expresó la presidenta de Apacecom.

Panamá, destino de compra

El Panamá Black Weekend forma parte de la estrategia para promocionar al país como destino de compras y vincular la actividad comercial con el turismo. “Este es un producto que se ha posicionado en Panamá y en la región como la mejor temporada de compras. Hemos hecho una gran promoción en conjunto con la Autoridad de Turismo y Promtur en los mercados potenciales, así es que esperamos recibir una cifra importante de turistas que nos van a visitar para esta temporada”, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur), Nadkyi Duque. Duque explicó que se ha mantenido la promoción en mercados como Colombia, Brasil y Argentina y que este año se incorporaron nuevos mercados de Centroamérica. “Definitivamente es la temporada más esperada por todos los panameños y turistas, de poder aprovechar esas grandes ofertas y oportunidades de compra que generan los centros comerciales para esta temporada”, afirmó. La presidenta de Camtur destacó que el evento busca estimular el consumo local y atraer compradores extranjeros, algunos de los cuales adquieren productos para uso propio y otros para revender. “Panamá se ha posicionado. Es nuestro producto principal a nivel comercial, de la temporada de mayor movimiento en cuanto a compras. Es una temporada regularmente baja. Anteriormente se hacía en septiembre, sin embargo, por las fiestas religiosas (judía), este año la hemos pasado para este 2, 3 y 4 de octubre”, señaló. Sobre el impacto económico, Duque indicó que las últimas cifras sitúan el movimiento comercial entre $80 millones y $85 millones, con incrementos anuales de entre 1% y 2%. La empresaria también señaló que el poder adquisitivo del consumidor local está condicionado por factores como el aumento de la electricidad, la canasta básica y el combustible. “Sabemos la condición del nivel adquisitivo del consumidor local que está muy impactado por el tema del alza de la electricidad, la canasta básica, combustible, definitivamente son factores que impactan en la economía del panameño y pues que se va a ver reflejado en el poder adquisitivo del consumidor”, afirmó. A su juicio, la llegada de turistas permite compensar parte de la menor capacidad de compra local. “Aquí es donde la estrategia de promover turismo ha logrado esa compensación para que no exista esa caída que hubiésemos tenido en el sector comercio sino tuviéramos esa gran afluencia de turistas que al comprar han compensado esa baja del consumo local”, agregó.

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