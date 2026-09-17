‘Salmones Rosas’ debuta en Panamá tras recibir 15 galardones internacionales

Hace tres años, el director panameño Óscar Faarup visionó una historia sobre la resiliencia y una familia que supera sus propios límites en medio de la adversidad económica y emocional. De la mano de Faarup, la trama sigue a un pintor que intenta recuperar la gloria de sus mejores años mientras lucha por mantener unida a su familia.

En una proyección especial en Panamá, pudimos ser testigos de cómo su tercera cinta es un drama sobre lo que un artista está dispuesto a sacrificar para volver a crear y el precio que pagan quienes lo rodean. La historia nos presenta a Dominic Daniels (Juan Raúl Díaz), un pintor que tras ser un favorito entre galerías y audiencias, se encuentra sumido en un mar de inseguridades y depresión, donde el pincel es lo único que podría salvarlo, sin embargo, en momentos donde la pérdida lo es todo, el arte parece ser tanto el abismo como la salida hacia la luz.

A su vez, conocemos a Dalia (Julia Dorto), una ex galerista que siguió a Dominic a Panamá para continuar juntos sus sueños y crear una familia. Pero el peso de la tristeza, la inconformidad y la rutina ha creado un puente entre ella y Dominic, llevándola a darse cuenta de que ambos han perdido el control de sus vidas y de su matrimonio.

En ‘Salmones Rosas’ nos vemos envueltos en un remolino de emociones: tensión, preocupación, resentimiento, miedo, nostalgia y enojo; moviéndonos con el oleaje de los momentos entre Dalia y Dominic logramos reconstruir el pasado del que huyen, tanto de su relación como de lo que ambos perdieron hace muchos años y cómo la pasión no siempre es todo lo que necesitas para salir adelante.

La sutileza que emplea Faarup, también guionista de la cinta, aporta un toque sombrío y dramático –en el mejor sentido– a la historia. Asimismo, la interpretación de Díaz como Dominic a menudo muestra un lado oscuro de su depresión y cómo esta ha permeado los momentos más importantes de su vida como artista. Los recuerdos son abundantes y agridulces con cada escena, desde tomar herramientas para reparar sus bastidores de pintura, hasta los momentos junto al río donde se sume en la bebida para desvariar por un minuto de la realidad.

Por su parte, Dorto exuda seriedad, inseguridad y, a momentos, la esperanza de volver a ver a su esposo como el hombre del que se enamoró y no solo el conjunto de los miedos que le afligen. Ella es la imagen de la mujer moderna que sigue a su amado a los confines de la Tierra, solo para descubrir que ha caído en un precipicio y que todo en su vida le ruega que vuelva a empezar, aunque duela. Es su fortaleza, a pesar de los conflictos, lo que nos lleva a analizar que esta historia no es solo sobre Dominic, sino también sobre la perspectiva que Dalia trae consigo y sobre cómo vemos el mundo a través de sus ojos.

Una plétora de personajes también corona la cinta, tales como Deva (interpretada por Aurora Van Hoorde), hija de Dalia y Dominic, una niña que ve el mundo en los colores que su padre pinta y en los que su madre siembra en sus plantas. Van Hoorde también nos deja lecciones memorables en la cinta, a pesar de su corta edad; es un pilar fundamental en la resolución de los conflictos de Dominic.

Por su parte, Andrés Morales interpreta a un amigo de Dominic, de esos que llegan en el momento justo y se vuelven inmortales para quienes tienen la dicha de encontrarlos. Son sus sabias palabras las que guían a Dominic hacia una ruta de redención, pero también le plantean retos con los que tendrá que lidiar desde su interior para convertirse en quien necesita ser.

El recorrido internacional de ‘Salmones Rosas’ arrancó en noviembre de 2025 con el estreno mundial en Viena, en el marco del Festival de Cine Centroamericano, donde se llevó el premio a Mejor Película. Desde entonces sumó selecciones y reconocimientos en Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, India, incluyendo varios premios del público y al elenco.

‘Salmones Rosas’ es una coproducción entre el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), Opera Films y Faarup Entertainment. El proyecto contó con el apoyo de DICINE y el Ministerio de Cultura. Para su llegada a la cartelera nacional, la película suma a Medcom como aliado, que se une al proyecto para su proyección a gran escala.

Conversamos con Faarup, Dorto, Van Hoorde y el productor de Opera Films, Omar Calvo, sobre cómo resuena ‘Salmones Rosas’ con la audiencia panameña, sus esperanzas y el recorrido de galardones que ha tenido la cinta a nivel internacional.