‘Salmones Rosas’ debuta en Panamá tras recibir 15 galardones internacionales

Hace tres años, el director panameño Óscar Faarup visionó una historia sobre la resiliencia y una familia que supera sus propios límites en medio de la adversidad económica y emocional. De la mano de Faarup, la trama sigue a un pintor que intenta recuperar la gloria de sus mejores años mientras lucha por mantener unida a su familia.
En una proyección especial en Panamá, pudimos ser testigos de cómo su tercera cinta es un drama sobre lo que un artista está dispuesto a sacrificar para volver a crear y el precio que pagan quienes lo rodean. La historia nos presenta a Dominic Daniels (Juan Raúl Díaz), un pintor que tras ser un favorito entre galerías y audiencias, se encuentra sumido en un mar de inseguridades y depresión, donde el pincel es lo único que podría salvarlo, sin embargo, en momentos donde la pérdida lo es todo, el arte parece ser tanto el abismo como la salida hacia la luz.
A su vez, conocemos a Dalia (Julia Dorto), una ex galerista que siguió a Dominic a Panamá para continuar juntos sus sueños y crear una familia. Pero el peso de la tristeza, la inconformidad y la rutina ha creado un puente entre ella y Dominic, llevándola a darse cuenta de que ambos han perdido el control de sus vidas y de su matrimonio.
En ‘Salmones Rosas’ nos vemos envueltos en un remolino de emociones: tensión, preocupación, resentimiento, miedo, nostalgia y enojo; moviéndonos con el oleaje de los momentos entre Dalia y Dominic logramos reconstruir el pasado del que huyen, tanto de su relación como de lo que ambos perdieron hace muchos años y cómo la pasión no siempre es todo lo que necesitas para salir adelante.
La sutileza que emplea Faarup, también guionista de la cinta, aporta un toque sombrío y dramático –en el mejor sentido– a la historia. Asimismo, la interpretación de Díaz como Dominic a menudo muestra un lado oscuro de su depresión y cómo esta ha permeado los momentos más importantes de su vida como artista. Los recuerdos son abundantes y agridulces con cada escena, desde tomar herramientas para reparar sus bastidores de pintura, hasta los momentos junto al río donde se sume en la bebida para desvariar por un minuto de la realidad.
Por su parte, Dorto exuda seriedad, inseguridad y, a momentos, la esperanza de volver a ver a su esposo como el hombre del que se enamoró y no solo el conjunto de los miedos que le afligen. Ella es la imagen de la mujer moderna que sigue a su amado a los confines de la Tierra, solo para descubrir que ha caído en un precipicio y que todo en su vida le ruega que vuelva a empezar, aunque duela. Es su fortaleza, a pesar de los conflictos, lo que nos lleva a analizar que esta historia no es solo sobre Dominic, sino también sobre la perspectiva que Dalia trae consigo y sobre cómo vemos el mundo a través de sus ojos.
Una plétora de personajes también corona la cinta, tales como Deva (interpretada por Aurora Van Hoorde), hija de Dalia y Dominic, una niña que ve el mundo en los colores que su padre pinta y en los que su madre siembra en sus plantas. Van Hoorde también nos deja lecciones memorables en la cinta, a pesar de su corta edad; es un pilar fundamental en la resolución de los conflictos de Dominic.
Por su parte, Andrés Morales interpreta a un amigo de Dominic, de esos que llegan en el momento justo y se vuelven inmortales para quienes tienen la dicha de encontrarlos. Son sus sabias palabras las que guían a Dominic hacia una ruta de redención, pero también le plantean retos con los que tendrá que lidiar desde su interior para convertirse en quien necesita ser.
El recorrido internacional de ‘Salmones Rosas’ arrancó en noviembre de 2025 con el estreno mundial en Viena, en el marco del Festival de Cine Centroamericano, donde se llevó el premio a Mejor Película. Desde entonces sumó selecciones y reconocimientos en Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, India, incluyendo varios premios del público y al elenco.
‘Salmones Rosas’ es una coproducción entre el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), Opera Films y Faarup Entertainment. El proyecto contó con el apoyo de DICINE y el Ministerio de Cultura. Para su llegada a la cartelera nacional, la película suma a Medcom como aliado, que se une al proyecto para su proyección a gran escala.
Conversamos con Faarup, Dorto, Van Hoorde y el productor de Opera Films, Omar Calvo, sobre cómo resuena ‘Salmones Rosas’ con la audiencia panameña, sus esperanzas y el recorrido de galardones que ha tenido la cinta a nivel internacional.
F: Realmente, con esta película, yo siempre quise concentrarme en el guion y en la actuación. Y pienso que el reto más grande fue encontrar a los actores correctos, no solo los correctos, sino que también tuvieran esa química que tienen entre ellos para transmitirla al público.
Me enamoré de una frase que me dijo el actor principal (Juan Raúl Díaz Fábregas) muchos años antes de comenzar a hacer la cinta, y empecé a escribir esta historia para hablar de la parte humana de las adversidades. De nadar contra la corriente en esas partes difíciles que todos tenemos en la vida y sobre ese momento en que alcanzamos la cumbre. El mensaje principal que quisimos transmitir es que hay que batallar siempre en la vida y salir adelante.
F: Las anteriores son películas de historias narrativas e historias panameñas, en las cuales nada más tuve que reescribir ciertas cosas de la historia panameña; sin embargo, ahora ‘Salmones Rosas’ fue un reto porque la escribí de cero, una ficción, y la estuve escribiendo durante 2 años antes de filmarla y traerla a las pantallas.
F: Lo único que deseo es que el panameño venga al cine este jueves 17 de septiembre y que se lleve un buen mensaje sobre la vida y que diga: “Oye, esta es una película panameña de calidad, con sonido, video y audio”. Todo lo que pagas por venir al cine y que vean que no tiene nada que envidiarle a otras películas.
A: Fue muy divertido estar con ellos y desarrollar mi personaje (Deva), ambos son muy buenos actores y me sorprendió ver la cantidad de talento por la cual estaba rodeada. Fue un poco difícil crear mi personaje porque me obligó a ir más hondo en sentimientos que a veces no siento mucho, como la tristeza o el dolor, o incluso a pensar más en la felicidad como un todo.
D: Fue un honor para mí, desde que me llegó el guion de Óscar, leer un guion tan sensible y humano, en un universo ya muy planteado desde el guion y desde el principio armamos un equipo muy lindo. Lo que más me llamó la atención fue que la historia habla de una crisis familiar y de una crisis singular en cada personaje, y mi personaje lo aborda totalmente distinto a su pareja. Entonces, también hay algo de cuando cada uno tiene una crisis: cómo hacer con su vínculo, cómo llevarlo a cabo y trascenderla, o dejar que nos acompañe hacia algo mejor.
D: Bueno, yo ahora tengo 31 (risas) y hay algo que estoy viviendo: un cambio de etapa, y la película nos enseña qué hacer en esa cuando estamos en medio de una crisis o un gran cambio: si caer o reinventarse. Y después de hacer esta peli dije: “Claro que hay que reinventarse; no queda otra que autosuperarse”.
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