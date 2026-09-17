Empresario Bern y sus hijos enfrentarán acusación de la Fiscalía Metropolitana

Fuentes de la Procuraduría General de la Nación confirmaron a La Estrella de Panamá que la Fiscalía Metropolitana solicitará formular cargos a los empresarios Hermán Bern Pittí, José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero.

Por lo tanto, la audiencia fue fijada para el 2 de octubre y se produce en medio de un prolongado enfrentamiento judicial entre los antiguos socios del centro comercial Town Center, en Costa del Este.

La Estrella de Panamá contacto a uno de los presuntos implicados en el caso y aclaró que por el momento no brindaran información ni tampoco su equipo legal.

La Fiscalía Metropolitana solicitará la imputación de cargos de presunta estafa y hurto agravado Hermán Bern Pittí y sus hijos José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero.

La audiencia había sido convocada inicialmente para José Manuel Bern, pero la Fiscalía pidió incorporar en el mismo acto a su padre y sus dos hermanas, bajo el criterio de economía procesal. También solicitará medidas cautelares personales.

La comparecencia estaba pendiente desde julio. Una primera audiencia contra José Manuel Bern, prevista para el 10 de ese mes, no se realizó después de que el empresario solicitara su aplazamiento porque se encontraba fuera del país. Por ello, la nueva fecha quedó entonces fijada para octubre.

La actuación del Ministerio Público incorpora ahora una dimensión penal a una relación empresarial quebrada desde hace años.

Empresas vinculadas al Grupo Bern participaron junto a sus actuales contrapartes en el desarrollo, construcción, administración y comercialización de Town Center. Grupo Empresas Bern mantiene, además, una participación del 25% en Costa del Este Town Center Group y tuvo un amplio control sobre el proyecto entre 2013 y 2018.

En mayo de 2024, un tribunal constituido bajo el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá resolvió el litigio entre las partes y condenó a sociedades del Grupo Empresas Bern al pago de decenas de millones de dólares por incumplimientos contractuales, daños relacionados con la construcción y otros aspectos de la administración del proyecto. El monto fue objeto posteriormente de correcciones y quedó alrededor de los $77.8 millones.

Empresas Bern rechazó públicamente aquella decisión. Sostuvo que el laudo vulneraba sus derechos y anunció que acudiría a las instancias judiciales para intentar anularlo.

La controversia tampoco quedó allí. Costa del Este Town Center Group, Inversiones Panamá Viejo y Townshare promovieron posteriormente un proceso ejecutivo contra Mercadeo y Análisis Integral, TC Development, Constructora Tece y Luzeo Corporation, sociedades vinculadas a Empresas Bern. Ese expediente se tramita ante el Juzgado Segundo de Circuito de Insolvencia del Primer Distrito Judicial.