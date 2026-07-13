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Empresas Bern responde a denuncias millonarias mientras promociona inversiones inmobiliarias en Colombia

El caso está vinculado al megaproyecto Town Center e incluye presuntas irregularidades como la creación de una constructora.
El caso está vinculado al megaproyecto Town Center e incluye presuntas irregularidades como la creación de una constructora. Tomada de redes sociales
Por
Leiny Pérez
  • 13/07/2026 12:10
La empresa sostiene que se trata de diferencias comerciales entre socios y asegura que sus operaciones continúan con normalidad

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La desarrolladora panameña Empresas Bern, uno de los grupos inmobiliarios más reconocidos del país, enfrenta una disputa judicial relacionada con un proyecto en Costa del Este, mientras continúa promoviendo inversiones inmobiliarias en el mercado colombiano.

De acuerdo con una investigación publicada por El Tiempo, la controversia involucra una querella presentada por la sociedad Costa del Este Town Center Group S.A., que reclama presuntas irregularidades en el manejo de un proyecto inmobiliario por más de 18 millones de dólares.

La investigación señala que la acción judicial involucra a varios integrantes de la familia Bern, entre ellos: José Manuel Bern Barbero, CEO de Empresas Bern, quien fue citado por la Fiscalía de Panamá para una audiencia de imputación por una investigación relacionada con presunta estafa agravada y otros delitos.

Según la denuncia, el caso está vinculado al megaproyecto Town Center e incluye presuntas irregularidades como la creación de una constructora, modificaciones en la junta directiva y pagos que, según los denunciantes, carecían de respaldo contractual y habrían afectado a socios inversionistas.

La controversia se remonta a 2013, cuando comenzó la planificación del proyecto Town Center Costa del Este mediante un acuerdo entre ambas sociedades para desarrollar un complejo comercial, hotelero y empresarial.

Laudo arbitral

El Tiempo también informó que un laudo arbitral emitido el 24 de mayo de 2024 concluyó que uno de los componentes del proyecto —la construcción de un hotel— fue desarrollado sin la aprobación formal de la junta directiva ni de la asamblea de accionistas de la sociedad común.

De acuerdo con ese fallo, el tribunal determinó que el grupo empresarial Bern actuó de “mala fe” al levantar la edificación en un terreno que no le pertenecía, por lo que rechazó su pretensión de recuperar cerca de 19,9 millones de dólares invertidos en la obra.

El Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá ordenó posteriormente al Grupo Empresas Bern el pago de más de 85 millones de dólares entre indemnizaciones, costas y gastos arbitrales, tras concluir que incumplió obligaciones de gestión, construcción y comercialización del proyecto Town Center.

El laudo también cuestionó la consistencia de los informes presentados por la empresa sobre el avance del proyecto, al considerar que no coincidían con los costos y cronogramas reales de ejecución.

Adicionalmente, la documentación consultada por el medio colombiano señala que José Manuel Bern enfrenta otro proceso penal relacionado con el proyecto PH Casa Bonita, luego de que un propietario denunciara presuntos cobros irregulares por servicios públicos y otros cargos. La reclamación civil provisional asciende a cerca de 500.000 dólares.

Promoción de proyectos en Colombia

Mientras estos procesos avanzan en Panamá, Empresas Bern mantiene la promoción de sus desarrollos inmobiliarios en Colombia.

La firma participó recientemente en el Gran Salón Inmobiliario de Bogotá, donde promocionó proyectos residenciales, desarrollos de renta corta y complejos turísticos en Panamá dirigidos a potenciales compradores e inversionistas colombianos.

La respuesta de Empresas Bern

En un pronunciamiento enviado a El Tiempo, Empresas Bern rechazó que la controversia afecte sus operaciones actuales y aseguró que el caso corresponde a diferencias comerciales entre socios.

La compañía sostuvo que los procesos judiciales “continúan su curso dentro de las instancias jurídicas correspondientes, sin que exista una decisión definitiva” y reiteró que ha colaborado con las autoridades panameñas respetando el debido proceso.

Asimismo, afirmó que los hechos investigados corresponden a sociedades independientes y “no guardan relación jurídica, administrativa, financiera ni operativa con el portafolio de proyectos inmobiliarios, las unidades de negocio ni las operaciones actuales de Empresas Bern”.

La desarrolladora agregó que sus proyectos cuentan con estructuras patrimoniales independientes y mecanismos fiduciarios destinados a proteger los recursos de clientes e inversionistas, por lo que aseguró que mantiene sus operaciones “con total normalidad”.

Finalmente, recordó que en otro proceso relacionado con PH Casa Bonita, las autoridades panameñas absolvieron de responsabilidad a la empresa y a sus representantes, por lo que ese caso se encuentra cerrado.

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