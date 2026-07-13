Empresas Bern responde a denuncias millonarias mientras promociona inversiones inmobiliarias en Colombia

El Tiempo también informó que un laudo arbitral emitido el 24 de mayo de 2024 concluyó que uno de los componentes del proyecto —la construcción de un hotel— fue desarrollado sin la aprobación formal de la junta directiva ni de la asamblea de accionistas de la sociedad común.De acuerdo con ese fallo, el tribunal determinó que el grupo empresarial Bern actuó de <i>'mala fe' </i>al levantar la edificación en un terreno que no le pertenecía, por lo que rechazó su pretensión de recuperar cerca de 19,9 millones de dólares invertidos en la obra.<b>El Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá</b> ordenó posteriormente al<b> Grupo Empresas Bern el pago de más de 85 millones de dólares </b>entre indemnizaciones, costas y gastos arbitrales, tras concluir que incumplió obligaciones de gestión, construcción y comercialización del proyecto Town Center.El laudo también cuestionó la consistencia de los informes presentados por la empresa sobre el avance del proyecto, al considerar que no coincidían con los costos y cronogramas reales de ejecución.Adicionalmente, la documentación consultada por el medio colombiano señala que José Manuel Bern enfrenta otro proceso penal relacionado con el proyecto PH Casa Bonita, luego de que un propietario denunciara presuntos cobros irregulares por servicios públicos y otros cargos. La reclamación civil provisional asciende a cerca de <b>500.000 dólares</b>.