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Información útil

IMA anuncia las agroferias de este 15 de julio: conoce los puntos de venta

El IMA publica las sedes de las agroferias para este 15 de julio a nivel nacional.
El IMA publica las sedes de las agroferias para este 15 de julio a nivel nacional. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/07/2026 16:20
El IMA confirmó las sedes de las agroferias que se realizarán este 15 de julio en diferentes provincias

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 15 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Agroferias del IMA del miércoles 15 de julio

Para el miércoles 15 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Casa comunal de El Marañón en el distrito de Soná y en la casa comunal de Atalaya cabecera en el distrito de Atalaya.

-Panamá Oeste: Cancha de baloncesto de Villa Carmen en el distrito de Capira.

-Herrera: Junta comunal de Quebrada del Ciprian en el distrito de Las Minas.

-Chiriquí: Cancha comunal de Jaramillo en el distrito de Boquete.

-Panamá Este: Comunidad de Pueblo Nuevo y Betel en El Llano distrito de Chepo.

-Bocas del Toro: Gimnasio de Guabito en el distrito de Changuinola.

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