Balance oficial en Venezuela: 4,561 muertos y 190 edificios colapsados

Transcurridas casi tres semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, las secuelas humanas y materiales se mantienen en niveles críticos. El más reciente balance oficial emitido este 13 de julio de 2026 confirmó el fallecimiento de <b>4,561</b> personas y un registro acumulado de <b>16,740</b> heridos, consolidando la peor catástrofe que ha enfrentado el país suramericano en las últimas décadas.El informe técnico revela que el territorio ha soportado un total de <b>1,254</b> réplicas a lo largo de estos 19 días. Esta actividad sísmica ininterrumpida mantiene en vilo a la población, compromete la evaluación de los<b> 856 </b>edificios dañados y eleva el riesgo de nuevos desplomes sobre las<b> 190 </b>estructuras que ya colapsaron en su totalidad. Pese al tiempo transcurrido, los cuerpos de socorro mantienen la cifra de<b> 6,462 </b>personas rescatadas con vida entre los escombros.La estabilización de los damnificados avanza con lentitud. Las autoridades registran formalmente a <b>17,907</b> personas en la condición de 'sin vivienda', de las cuales <b>20,231</b> se encuentran albergadas en los <b>107 </b>campamentos transitorios habilitados. No obstante, la magnitud del impacto social se refleja en el padrón de asistencia general, el cual registra a <b>128,324 </b>familias que aún dependen del suministro estatal e internacional para cubrir sus necesidades básicas.Para contener el desabastecimiento en los sectores afectados, durante estas tres semanas han distribuido<b> 10,063 </b>toneladas de alimentos y <b>19.6 millones de litros de agua potable</b>. En el ámbito sanitario, los hospitales y puestos de campaña procesaron la atención de <b>33,085</b> pacientes por diversas patologías derivadas del siniestro.La permanencia de la crisis mantiene activos en el terreno a <b>2,471</b> rescatistas internacionales, quienes continúan las operaciones de apoyo junto a<b> 30,989 </b>efectivos de seguridad nacional y<b> 30,692</b> voluntarios civiles.