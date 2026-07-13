Balance oficial en Venezuela: 4,561 muertos y 190 edificios colapsados

Transcurridas casi tres semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, las secuelas humanas y materiales se mantienen en niveles críticos. El más reciente balance oficial emitido este 13 de julio de 2026 confirmó el fallecimiento de 4,561 personas y un registro acumulado de 16,740 heridos, consolidando la peor catástrofe que ha enfrentado el país suramericano en las últimas décadas.

El informe técnico revela que el territorio ha soportado un total de 1,254 réplicas a lo largo de estos 19 días. Esta actividad sísmica ininterrumpida mantiene en vilo a la población, compromete la evaluación de los 856 edificios dañados y eleva el riesgo de nuevos desplomes sobre las 190 estructuras que ya colapsaron en su totalidad. Pese al tiempo transcurrido, los cuerpos de socorro mantienen la cifra de 6,462 personas rescatadas con vida entre los escombros.

La estabilización de los damnificados avanza con lentitud. Las autoridades registran formalmente a 17,907 personas en la condición de “sin vivienda”, de las cuales 20,231 se encuentran albergadas en los 107 campamentos transitorios habilitados. No obstante, la magnitud del impacto social se refleja en el padrón de asistencia general, el cual registra a 128,324 familias que aún dependen del suministro estatal e internacional para cubrir sus necesidades básicas.

Para contener el desabastecimiento en los sectores afectados, durante estas tres semanas han distribuido 10,063 toneladas de alimentos y 19.6 millones de litros de agua potable. En el ámbito sanitario, los hospitales y puestos de campaña procesaron la atención de 33,085 pacientes por diversas patologías derivadas del siniestro.

La permanencia de la crisis mantiene activos en el terreno a 2,471 rescatistas internacionales, quienes continúan las operaciones de apoyo junto a 30,989 efectivos de seguridad nacional y 30,692 voluntarios civiles.