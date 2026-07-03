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Aumenta a 2,645 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Voluntarios realizan labores de búsqueda entre los escombros de un edificio afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, este miércoles, en Caraballeda (Venezuela).
Voluntarios realizan labores de búsqueda entre los escombros de un edificio afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, este miércoles, en Caraballeda (Venezuela). EFE
Por
José Vilar
  • 03/07/2026 16:01
Las autoridades informaron además que más de 15.000 personas quedaron sin vivienda, se han registrado 890 réplicas y una evaluación preliminar de la NASA estima que cerca de 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en La Guaira

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El último balance oficial de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que asolaron la semana pasada a Venezuela elevó este viernes 3 de julio la cifra de fallecidos a 2.645, mientras que el número de heridos aumentó a 12.666, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su canal de Telegram.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló además que 15.050 personas quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han recibido asistencia. Asimismo, informó que 6.462 personas han sido rescatadas y que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo. Ante esta situación, las autoridades han habilitado 59 campamentos temporales para atender a los damnificados.

Desde que ocurrieron los sismos el pasado miércoles, se han registrado 890 réplicas, según el balance oficial.

De acuerdo con la agencia EFE, una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado alrededor de 58.870 edificios dañados o destruidos en el estado de La Guaira, la zona más afectada por la catástrofe.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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