Aumenta a 2,645 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El último balance oficial de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que asolaron la semana pasada a Venezuela elevó este viernes 3 de julio la cifra de fallecidos a 2.645, mientras que el número de heridos aumentó a 12.666, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su canal de Telegram.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló además que 15.050 personas quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han recibido asistencia. Asimismo, informó que 6.462 personas han sido rescatadas y que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo. Ante esta situación, las autoridades han habilitado 59 campamentos temporales para atender a los damnificados.

Desde que ocurrieron los sismos el pasado miércoles, se han registrado 890 réplicas, según el balance oficial.

De acuerdo con la agencia EFE, una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado alrededor de 58.870 edificios dañados o destruidos en el estado de La Guaira, la zona más afectada por la catástrofe.