Aumenta a 2,645 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

<b>El último balance oficial de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5</b> que asolaron la semana pasada a <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b> elevó este viernes 3 de julio la cifra de fallecidos a <b>2.645</b>, mientras que el número de <b>heridos</b> aumentó a <b>12.666</b>, según informó el presidente de la <b>Asamblea Nacional</b>,<a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez"> <b>Jorge Rodríguez</b></a>, a través de su canal de <b>Telegram</b>.El también hermano de la presidenta encargada, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, detalló además que <b>15.050 personas</b> quedaron sin vivienda y que <b>86.117 familias</b> han recibido asistencia. Asimismo, informó que <b>6.462 personas</b> han sido rescatadas y que <b>885 edificios</b> resultaron afectados, de los cuales <b>189 colapsaron por completo</b>. Ante esta situación, las autoridades han habilitado <b>59 campamentos temporales</b> para atender a los damnificados.Desde que ocurrieron los <b>sismos</b> el pasado miércoles, se han registrado <b>890 réplicas</b>, según el balance oficial.De acuerdo con la agencia <b>EFE</b>, una primera evaluación experimental rápida realizada por la <b>NASA</b>, a partir de imágenes satelitales, indica que el doble <b>terremoto en Venezuela</b> podría haber dejado alrededor de <b>58.870 edificios dañados o destruidos</b> en el estado de <b>La Guaira</b>, la zona más afectada por la catástrofe.