Las 5 noticias que debes conocer este viernes 3 de julio

La agenda informativa de este viernes 3 de julio estuvo marcada por acontecimientos de alto impacto en Panamá y la región, con temas relacionados con educación, política, economía y sucesos.

-La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) informó, mediante un comunicado oficial, que enfrenta un recorte presupuestario acumulado superior a los 34 millones de dólares entre los años 2025 y 2026, situación que, según la rectoría, afecta el funcionamiento y desarrollo de la institución.

-El representante del corregimiento de Barrio Colón, Héctor Zambrano, fue encontrado sin vida en su apartamento ubicado en San Francisco, ciudad de Panamá. De acuerdo con los reportes preliminares, el hallazgo fue realizado por un familiar, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas de su fallecimiento.

-El Ministerio de Educación (Meduca) declaró desierta la licitación pública para la compra de computadoras portátiles destinadas a estudiantes del sistema oficial, al determinar que ninguna de las dos propuestas presentadas cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de cargos.

-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvieron una videollamada en la que coincidieron en la necesidad de revitalizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambas naciones, además de reafirmar el interés por fortalecer la cooperación bilateral.

-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a las crecientes críticas por el manejo de una emergencia reciente, asegurando que su Gobierno actuó con rapidez desde las primeras horas posteriores al desastre.