  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Panamá y Perú proponen revitalizar el Tratado de Libre Comercio bilateral

Mulino y Keiko Fujimori buscan impulsar el TLC entre Panamá y Perú
Mulino y Keiko Fujimori buscan impulsar el TLC entre Panamá y Perú Presidencia / EFE/ Renato Pajuelo
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/07/2026 16:17
Mulino y Keiko Fujimori conversaron sobre la revitalización del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homóloga electa del Perú, Keiko Fujimori, coincidieron en la necesidad de revitalizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países, durante una videollamada sostenida este viernes 3 de julio.

Ambos líderes destacaron la importancia de dar un nuevo impulso al acuerdo comercial, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y consolidar la relación bilateral entre Panamá y Perú, que mantiene más de 14 años de vigencia bajo este mecanismo.

Fujimori, por su parte, elogió el crecimiento económico de Panamá en los últimos años y reconoció su papel como hub comercial y turístico en la región.

“Es para mí un gran gusto poder saludarlo, agradecer su mensaje, su respaldo y su cariño”, expresó la mandataria electa.

La presidenta electa añadió que la intención de su gobierno es fortalecer el TLC y dinamizar el intercambio comercial entre ambos países.

“Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y, por supuesto, nuestro abrazo de amistad”, recalcó.

Mulino confirma asistencia a juramentación en Lima y refuerza agenda bilateral con Perú

Durante una conversación entre jefes de Estado, la presidenta electa Fujimori extendió una invitación al mandatario panameño para asistir a su ceremonia de juramentación, programada para el próximo 28 de julio en la ciudad de Lima.

Mulino, confirmó su participación en el acto oficial y aprovechó el intercambio para invitar a la mandataria electa a visitar Panamá en enero de 2027.

La visita coincidiría con la realización en Ciudad de Panamá del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

“Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho”, señaló el mandatario panameño.

Sobre el tratado entre Panamá y Perú en febrero de este año el embajador peruano en Panamá, Mario López Chávarri, en una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá recordó que tiene más de 12 años.

López Chávarri dijo que se debería contar con un Consejo de Administración que resulta siendo importante para ver cuáles son las áreas donde no ha habido avance o donde ha habido algún tipo de restricción que no ha permitido ejecutar plenamente el TLC.

“Esa reunión está pendiente”, explicó el embajador.

El diplomático adelantó que la intención es que este encuentro se realice en los próximos meses en la capital panameña y que marque el inicio formal de una “revisión del acuerdo”.

La revisión del TLC buscará poner en primer plano el intercambio de servicios, un capítulo que, según López Chávarri, no fue plenamente dimensionado cuando el acuerdo se negoció hace más de 10 años.

“Servicios forma parte del TLC, es un capítulo importante que tal vez hace 12 años no tenía esa valoración que ahora sí se le otorga”, expresó en ese momento el diplomático a La Estrella de Panamá.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo