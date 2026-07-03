Panamá y Perú proponen revitalizar el Tratado de Libre Comercio bilateral

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homóloga electa del Perú, Keiko Fujimori, coincidieron en la necesidad de revitalizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países, durante una videollamada sostenida este viernes 3 de julio. Ambos líderes destacaron la importancia de dar un nuevo impulso al acuerdo comercial, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y consolidar la relación bilateral entre Panamá y Perú, que mantiene más de 14 años de vigencia bajo este mecanismo. Fujimori, por su parte, elogió el crecimiento económico de Panamá en los últimos años y reconoció su papel como hub comercial y turístico en la región. “Es para mí un gran gusto poder saludarlo, agradecer su mensaje, su respaldo y su cariño”, expresó la mandataria electa. La presidenta electa añadió que la intención de su gobierno es fortalecer el TLC y dinamizar el intercambio comercial entre ambos países. “Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y, por supuesto, nuestro abrazo de amistad”, recalcó.

Mulino confirma asistencia a juramentación en Lima y refuerza agenda bilateral con Perú