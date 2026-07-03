Panamá y Perú proponen revitalizar el Tratado de Libre Comercio bilateral

Durante una conversación entre jefes de Estado, la presidenta electa Fujimori extendió una invitación al mandatario panameño para asistir a su ceremonia de juramentación, programada para el próximo 28 de julio en la ciudad de Lima.Mulino, confirmó su participación en el acto oficial y aprovechó el intercambio para invitar a la mandataria electa a visitar Panamá en enero de 2027. La visita coincidiría con la realización en Ciudad de Panamá del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.<i><b>'Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho',</b></i> señaló el mandatario panameño. Sobre el tratado entre Panamá y Perú en febrero de este año el embajador peruano en Panamá, Mario López Chávarri, en una entrevista exclusiva con <b>La Estrella de Panamá</b> recordó que tiene más de 12 años. López Chávarri dijo que se debería contar con un Consejo de Administración que resulta siendo importante para ver cuáles son las áreas donde no ha habido avance o donde ha habido algún tipo de restricción que no ha permitido ejecutar plenamente el TLC. 'Esa reunión está pendiente', explicó el embajador.El diplomático adelantó que la intención es que este encuentro se realice en los próximos meses en la capital panameña y que marque el inicio formal de una 'revisión del acuerdo'.La revisión del TLC buscará poner en primer plano el intercambio de servicios, un capítulo que, según López Chávarri, no fue plenamente dimensionado cuando el acuerdo se negoció hace más de 10 años. 'Servicios forma parte del TLC, es un capítulo importante que tal vez hace 12 años no tenía esa valoración que ahora sí se le otorga', expresó en ese momento el diplomático a <b>La Estrella de Panamá</b>.