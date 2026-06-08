Sánchez supera a Fujimori, mientras Perú espera el resultado definitivo

Más allá de quién resulte finalmente vencedor, los resultados reflejan una profunda división política y territorial en el país andino.López Chávarri considera que la principal lectura que deja la elección es la necesidad de reconstruir consensos en una sociedad polarizada.'Hay una división muy grande', afirmó.El diplomático sostuvo que el próximo gobierno deberá demostrar una amplia capacidad de convocatoria para reducir las tensiones que han marcado la vida política peruana durante los últimos años.'Va a requerir que quien gane tenga capacidad de convocatoria, de diálogo y de concertación, no solamente desde el Ejecutivo, sino también a través del Congreso', explicó.Según López Chávarri, esa tarea también deberá atender las diferencias que han quedado evidenciadas entre Lima y las regiones del interior del país.'Hemos visto que esa polarización se ha traducido también entre la capital y el interior. Creo que se deben concertar mejoras a nivel nacional pensando en todos los sectores y en todas las regiones', añadió.